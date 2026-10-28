Disturbios frente al Ministerio de Transportes en España en medio de protesta por el accidente ferroviario

Este miércoles, 28 de octubre, agentes de la Policía Nacional intervinieron contra los manifestantes que se habían reunido en las inmediaciones del Ministerio de Transportes de España.

Choque de trenes en España: el posible fallo que podría estar detrás del accidente mortal

La concentración tenía como objetivo reclamar la renuncia de Óscar Puente, titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible.

En torno a las 9:31 p. m., las fuerzas de seguridad pusieron fin a la concentración mediante intervenciones policiales en las que emplearon gas pimienta y escopetas con proyectiles de goma, con el propósito de dispersar a las personas congregadas.

Moment que la policia ha hagut de fet el gas pebre davant contra els manifestants feixistes, que havien convocat a les 20h una protesta per l’accident de tren de #Urda https://t.co/ZORwI3lCNk — Dani Sainz de Aja (@Sainzdeaja) October 28, 2026

“No estábamos haciendo nada y, en un momento dado, nos han empujado de forma violenta y han empezado a decir que nos marcháramos. Cuando han visto que mucha gente no se movía, nos han gaseado. Aquí hay personas mayores”, dijo uno de los manifestantes.

Varios de los asistentes prendieron bengalas, mientras que el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la Policía Nacional de España desencadenó una estampida.

Las impactantes imágenes del choque de trenes en España que deja más de 64 muertos y decenas de heridos

En medio de la protesta, algunos manifestantes volcaron contenedores de basura, mientras decenas de personas se alejaban rápidamente de la zona entre gritos.

Los agentes persiguieron a varios de los implicados en los altercados y, en cuestión de minutos, el paseo de la Castellana quedó prácticamente vacío. Únicamente permanecieron pequeños grupos dispersos, mientras algunos manifestantes huían de la intervención policial.

Choque mortal de trenes en España. Foto: Anadolu via Getty Images

A lo largo de la tarde, comenzaron a difundirse en las redes sociales numerosas convocatorias para reclamar explicaciones y responsabilidades al Ejecutivo tras el siniestro ferroviario ocurrido en la mañana.

El accidente, producido por la colisión de dos trenes entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, ha dejado, por el momento, un balance de al menos 68 fallecidos y 80 personas heridas.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que “toda España está de luto” tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, habla ante los medios de comunicación cerca del lugar de un accidente ferroviario, el 28 de octubre de 2026. Foto: Getty Images

“Toda España está de luto”, aseguró Sánchez desde el lugar de los hechos, donde afirmó que “no es asumible” para un país como España “sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”, en referencia al choque de trenes que dejó 46 fallecidos en enero.