El preocupante mapa que muestra dónde el fenómeno de El Niño provocaría la mayor cantidad de muertes

Un mapa alarmante del Climate Impact Lab muestra dónde el fenómeno de Super El Niño provocará la mayor cantidad de muertes adicionales por calor a medida que esta anomalía climática se intensifica en el Pacífico.

Fenómeno de El Niño en Colombia: el Ideam explica su intensidad, sus efectos y qué viene

Según la cartografía, denominada El Niño Heat Mortality Tracker, más de 373.000 personas adicionales morirían accidentalmente entre octubre de 2026 y marzo de 2027, y Nigeria, India y Brasil representarán un tercio del total de fallecidos.

Esto se produce cuando el sistema meteorológico anómalo —medido por las temperaturas de la superficie del mar— impulsó las temperaturas del agua en la región Niño 3.4 del Pacífico centro-oriental a registrar 3,4 °C más de lo normal durante la semana del 18 al 24 de octubre.

New Tool: Our Lab has built the El Niño Heat Mortality Tracker, with state/provincial-level data across the globe. Explore where #ElNiño’s heat poses the greatest threat to human life: https://t.co/HIrhJb5R9H https://t.co/kmEQl23p9F — Climate Impact Lab (@impact_lab) October 27, 2026

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), este episodio podría alcanzar una intensidad extraordinaria, con temperaturas que superen en más de seis veces las registradas durante un fenómeno de El Niño habitual entre noviembre y enero.

Con el propósito de evaluar la dimensión de las consecuencias mortales asociadas al calor extremo, los investigadores calcularon el número de fallecimientos adicionales atribuibles al actual episodio de El Niño, tomando como referencia las condiciones climáticas medias registradas entre 1996 y 2005.

El análisis incluye cerca de 3.700 regiones de todo el planeta y se actualiza cada mes mediante estimaciones que abarcan los seis meses siguientes.

Mapa publicada por un grupo de científicos Foto: X/@impact_lab -- Climate Impact Lab

Las proyecciones reflejadas en el mapa indican que este fenómeno podría ocasionar aproximadamente 857.400 muertes adicionales relacionadas con las altas temperaturas entre junio de 2026, cuando comenzó el episodio, y marzo de 2027.

Esta cifra supera en más de 350.000 fallecimientos la estimación que los científicos habían publicado apenas un mes antes.

Asimismo, de acuerdo con las previsiones para este período de nueve meses, se espera que más de la mitad de las muertes adicionales se concentren durante los próximos seis meses, lo que pone de relieve la posible gravedad de los efectos del calor extremo en distintas partes del mundo.

Mapa publicado por Climate Impact Lab Foto: Climate Impact Lab

“Nuestra investigación pone en práctica nuevas capacidades de predicción para responder a una de las preguntas más urgentes a las que nos enfrentamos: ¿dónde es probable que el calor extremo cause víctimas mortales?”, afirmó Michael Greenstone, cofundador del Climate Impact Lab y profesor titular de Economía en la Universidad de Chicago, citado por el NY Post.

“Esto significa que podemos identificar dónde corren las personas los mayores riesgos y dar a quienes toman las decisiones la oportunidad de actuar antes de que se pierdan vidas”, añadió.