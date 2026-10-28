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Donald Trump dijo qué hará ante la autoproclamación de Flávio Bolsonaro como “verdadero presidente de Brasil”

El mandatario estadounidense reiteró que las elecciones presidenciales de Brasil resultaron ser un proceso “muy extraño”.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

28 de octubre de 2026 a las 4:58 p. m.
Donald Trump evitó involucrarse en la autoproclamación de Flávio Bolsonaro, pero tildó los comicios de “muy extraños”.
Donald Trump evitó involucrarse en la autoproclamación de Flávio Bolsonaro, pero tildó los comicios de “muy extraños”. Foto: AP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo ante periodistas que no tomará partido ni interferirá en los pronunciamientos emitidos por el senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien, tras viajar a territorio estadounidense, se definió como el “verdadero presidente” y “líder de Brasil”.

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Las afirmaciones del mandatario norteamericano se produjeron pocas horas después de que el parlamentario sudamericano aterrizara en Miami junto a su núcleo familiar, luego del escrutinio de la segunda vuelta electoral.

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Al ser consultado directamente por los medios de comunicación en Washington sobre la postura asumida por el legislador conservador desde el estado de Florida, el jefe de la Casa Blanca tomó distancia del discurso de autoproclamación, aunque volvió a cuestionar la dinámica en la que se desarrollaron los comicios del país sudamericano.

“No voy a comentar sobre eso. No me voy a involucrar. Fueron unas elecciones muy extrañas, eso está claro”, dijo Trump al fijar la posición oficial del Ejecutivo frente a la controversia política generada.

La postura del presidente estadounidense se da en un contexto diplomático sensible, toda vez que el Departamento de Estado confirmó la entrega de visados de ingreso para Flávio Bolsonaro y sus acompañantes, quienes se trasladaron desde Argentina con escala en Ecuador para llegar a Miami.

Pese al vínculo político que mantiene la Casa Blanca con el sector conservador brasileño, el Gobierno estadounidense optó por no validar los comunicados emitidos en redes sociales donde el dirigente sudamericano denunció un “repugnante fraude electoral” e intentó equiparar su estatus con figuras históricas y de la oposición latinoamericana. El mandatario estadounidense declinó respaldar de manera explícita la autoproclamación de Bolsonaro como líder del país.

Las declaraciones de Trump coinciden con la ratificación del resultado emitida por las autoridades electorales de Brasil, las cuales confirmaron el triunfo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por una ventaja de 4,4 millones de votos.

El pronunciamiento del mandatario estadounidense se dio en el marco del cruce de fronteras de Bolsonaro hacia Norteamérica, realizado mientras en Brasil pesaba sobre el senador una medida cautelar con prohibición judicial de salida del país por investigaciones relacionadas con presunto lavado de dinero. La Casa Blanca reiteró sus reservas frente al certamen electoral en Brasil, pero declinó intervenir en el estatus político reclamado por el senador.