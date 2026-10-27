Mensaje contundente de Marco Rubio previo a las elecciones: “Porque Donald J. Trump es el presidente”

El secretario de Estado de los Estados Unidos y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, pronunció una declaración de respaldo a la gestión internacional y de seguridad de la Casa Blanca durante un acto de campaña encabezado por el presidente Donald Trump en Corpus Christi, Texas.

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En el marco de una visita a un buque petrolero con crudo venezolano, previa a las elecciones de mitad de mandato, el jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó el impacto de las decisiones del Ejecutivo en el posicionamiento global del país.

Marco Rubio afirmó en Texas que los enemigos de Estados Unidos se encuentran más débiles bajo la presidencia de Donald Trump.

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Al subir al escenario a solicitud directa del mandatario, Rubio dirigió un breve, pero firme, mensaje a la multitud congregada en la instalación portuaria, centrado en el estado de la seguridad nacional y la política exterior del gobierno.

“Nuestros enemigos están más débiles, nuestro país es más fuerte y nuestro pueblo está más seguro porque Donald J. Trump es el presidente de Estados Unidos”, aseveró el funcionario ante los asistentes al mitin electoral.

🚨🇺🇸| MARCO RUBIO: “Nuestros enemigos están más débiles, nuestro país es más fuerte y nuestro pueblo está más seguro porque Donald J. Trump es el presidente de Estados Unidos.” https://t.co/Daq7FaDl2k — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 28, 2026

Rol dual en la administración y contexto internacional

La participación de Rubio en el evento proselitista reviste un carácter excepcional para el ejercicio de la diplomacia estadounidense, al tratarse de la primera figura en ostentar simultáneamente las carteras de secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional desde la gestión de Henry Kissinger en la década de 1970.

Portavoces oficiales indicaron que su presencia en el desplazamiento presidencial respondió a la necesidad de coordinar asuntos de agenda estratégica e internacional en medio de un complejo panorama global. El secretario de Estado Rubio asumió un rol dual de gabinete en una coyuntura internacional de máxima tensión.

Marco Rubio asegura en acto de campaña que EE. UU. es más fuerte y seguro bajo el mandato de Donald Trump. Foto: AFP

El pronunciamiento del primer diplomático hispano en la historia del país se produce días antes de la cumbre de ministros del G20 en Atlanta, Georgia, y en vísperas de una contienda electoral decisiva para el Congreso.

Las declaraciones de Rubio buscaron reafirmar la fortaleza de la estrategia de defensa de la administración federal en un entorno marcado por la volatilidad en los precios de los combustibles y conflictos geopolíticos activos, consolidando el discurso de seguridad como eje de la plataforma gubernamental.

*Realizado con información de AFP*