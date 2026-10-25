Marco Rubio dice que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es el resultado de las conversaciones que apoya EE. UU.

El regreso a Venezuela de la líder de la oposición María Corina Machado es “resultado directo” del proceso de “reconciliación” que se lleva adelante en una mesa de diálogo con respaldo de Estados Unidos, declaró este domingo, 25 de octubre, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Donald Trump se refirió al regreso de María Corina Machado a Venezuela: “Espero que esté a salvo”

Venezuela es gobernada actualmente por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, bajo fuerte presión de Washington, desde que en enero Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense y trasladado a una cárcel en Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico.

“Las condiciones que han permitido el regreso seguro de Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación mediante las cuales cientos de presos políticos han sido liberados y cientos de opositores han podido volver desde el exilio”, dijo Rubio.

“Esperamos que todos los actores respalden este diálogo que representa la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en 30 años para alcanzar no solo unas elecciones justas y libres, sino también una democracia duradera”, añadió el secretario de Estado.

La semana pasada, Estados Unidos felicitó la conclusión de una tercera ronda del diálogo entre el Gobierno interno y representantes de un sector de la oposición.

Machado, quien permaneció por 10 meses en el exilio, no fue convocada a esas conversaciones, pero aseguró que no las obstaculizaría.

El presidente estadounidense, Donald Trump, opinó sobre el retorno de Machado a Venezuela tras ser interrogado por la prensa. “No sé nada sobre ello”, reconoció, aunque manifestó que espera que Machado “esté a salvo”.

“Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo”, ha planteado ante la prensa.

La delegación opositora en la mesa de diálogo político de Venezuela, por su parte, celebró este domingo el retorno “en libertad” al país de la líder de la oposición y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

“Celebramos el retorno en libertad de María Corina Machado”, señaló en un mensaje en X la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, al asegurar que la vuelta de Machado es resultado de la negociación con el Gobierno interino que se adelanta con apoyo de Estados Unidos.

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El gabinete de prensa de Vente Venezuela publicó en redes sociales un video en el que se puede ver a Machado en la iglesia de Santa Rosa, en la ciudad de Barquisimeto (estado Lara), según el partido.

Los fieles que estaban dentro del templo recibieron a la dirigente política con aplausos y abrazos, mientras ella se mostraba visiblemente emocionada. Algunos de los asistentes corearon su nombre y otro exclamó un emotivo: “¡Aquí está tu gente!”.

*Con información de AFP y Europa Press.