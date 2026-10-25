María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela: “Estoy aquí. Con ustedes”

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció su regreso a Venezuela a través de sus redes sociales con un breve mensaje: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, y posteriormente permaneció fuera del país mientras adelantaba gestiones políticas.

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Ahora, su retorno podría abrir una nueva etapa en su actividad política y en su relación con el Gobierno venezolano, en un contexto marcado por las tensiones entre el oficialismo y los sectores opositores.

Por su parte, Edmundo González Urrutia celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela, anunciado este domingo a través de las redes sociales. En un mensaje publicado en X, expresó su emoción por la llegada de la líder opositora y destacó la importancia política de su retorno.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, escribió González Urrutia, quien acompañó su publicación con un mensaje de respaldo a la dirigente.

El opositor calificó la jornada como un día importante para los venezolanos y afirmó que el regreso de Machado permitirá retomar el liderazgo de la oposición en esta nueva etapa. “Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, manifestó.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad Ustedes lo saben, esto es hasta el final. — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

González Urrutia también anticipó que espera regresar próximamente para reunirse con Machado y continuar trabajando por el futuro del país. “Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”, señaló en su publicación.

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Reacción de Donald Trump

Trump reaccionó al anuncio del regreso de María Corina Machado a Venezuela: el presidente estadounidense aseguró que no tenía conocimiento de su retorno y expresó su preocupación por la seguridad de la líder opositora.

“No sabía nada de eso, espero que esté a salvo”, afirmó, en medio de la atención internacional que ha generado la presencia de Machado en territorio venezolano.