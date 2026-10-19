Oposición en Venezuela convoca a manifestaciones para exigir el regreso de María Corina Machado

El partido opositor Vente Venezuela ha anunciado este lunes, 19 de octubre, la convocatoria de movilizaciones en todos los estados del país para el próximo 22 de octubre para exigir que se permita el regreso al territorio nacional de la líder de la formación, María Corina Machado.

Oposición venezolana ratifica a María Corina Machado, Nobel de la Paz, como líder política

“El 22 de octubre se movilizarán la madre, la maestra, el joven que quiere un futuro próspero, todos los sectores sociales, la Plataforma Unitaria y todos los partidos políticos fuera de ella”, dijo el dirigente del partido Carlos Fernández en una rueda de prensa.

Las protestas tienen tres reivindicaciones principales: regreso de Machado, fecha de elecciones presidenciales y libertad de los presos políticos. “Dejen el miedo. María Corina viene a unir a Venezuela y a acelerar la transición”, aseguró.

¡Este 22 de octubre Venezuela se moviliza en cada rincón del país! Nos movilizamos por: el regreso de María Corina Machado; Libertad plena para los presos políticos; cronograma electoral y elección presidencial en 2027. 📍 #Caracas, el punto de concentración será en: Plaza Venezuela, frente a la Torre Polar. 🎙️ Carlos Fernández (@Carlosafg_) dirigente nacional. — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 19, 2026

Asimismo, exigen la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales bajo el lema “¡Fecha de elección es fecha de liberación!”.

En concreto, ha respaldado la propuesta del congresista estadounidense Bernie Moreno de celebrar las elecciones presidenciales el 24 de julio de 2027, fecha que también apoyó el fin de semana Machado en una entrevista con el diario ‘El Tiempo’.

Piden también la “libertad plena” de los presos políticos. “¡Basta de tener a nuestros hermanos tras las rejas! Las familias no aguantan más”, resaltó.

Estas manifestaciones del 22 de octubre serán “nuestra punta de lanza para movilizarnos pacíficamente”.

La oposición pide elecciones para el 24 de julio del 2027 Foto: X/@VenteVenezuela

“Venezuela atraviesa uno de los momentos más duros de su historia. No solo enfrentamos persecución, tortura y exilio bajo la responsabilidad del régimen, sino que hoy lidiamos con un país a oscuras, sin agua y donde nuestra gente se muere de hambre. Nadie nos lo contó: lo estamos viviendo”, ha recalcado.

Cabe recordar que la mesa de negociación política en Venezuela abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores, luego de que la líder de la oposición María Corina Machado exigió el retiro inmediato de esta sanción impuesta contra ella en 2023, informó el viernes una de las partes.

La tercera ronda de diálogo para una transición política en Venezuela comenzó este miércoles, horas después de que Washington retirara las sanciones contra Jorge Rodríguez, jefe negociador del gobierno y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

María Corina Machado Foto: Redes sociales María Corina Machado

Hace una semana, el partido Vente Venezuela de la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pidió que se levante la inhabilitación que le impidió estar en la boleta de la elección presidencial de 2024.