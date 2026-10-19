Así es como los turistas navegan por el río Sena mientras París arde por las protestas

Un barco turístico avanza por el río Sena mientras sus pasajeros observan y graban imágenes de los disturbios que afectan a París.

La escena, difundida en redes sociales por la cuenta de 20minutos, muestra el contraste entre uno de los recorridos más emblemáticos de la capital francesa y una jornada marcada por enfrentamientos, incendios y daños en espacios públicos y establecimientos comerciales.

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Las imágenes se conocen en medio de una ola de manifestaciones que se extendió por Francia durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre de 2026.

Las movilizaciones, impulsadas por el descontento frente al costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, derivaron en episodios de violencia en diferentes ciudades.

París fue uno de los principales escenarios. Según reportes de agencias internacionales, grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con la Policía, mientras algunos establecimientos fueron saqueados y vehículos y bicicletas eléctricas terminaron incendiados.

La tensión también alcanzó la plaza de la República, donde las autoridades desplegaron unidades antidisturbios para controlar las concentraciones.

Mientras París arde por las protestas estudiantiles y todo lo que las rodea, el turismo sigue su curso en paralelo a las manifestaciones. Foto: 24min vía Instagram.

Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y otros medios de dispersión ante los enfrentamientos registrados en la zona.

Aunque las manifestaciones tuvieron una dimensión nacional, las autoridades han insistido en diferenciar las reivindicaciones pacíficas de los actos vandálicos.

El descontento social está relacionado con las dificultades económicas, el poder adquisitivo y las demandas de mejores condiciones en los servicios públicos, especialmente en el ámbito educativo.

La movilización coincidió con semanas de protestas estudiantiles, que habían puesto sobre la mesa las condiciones de los centros educativos y el futuro de los jóvenes.

El Ayuntamiento de París condenó los actos de violencia, los saqueos y los daños registrados el sábado, 17 de octubre. En un comunicado oficial, la administración municipal señaló que estos hechos pusieron en riesgo la seguridad de las personas, afectaron comercios y deterioraron el espacio público.

La Alcaldía también subrayó que los disturbios no deben confundirse con las reivindicaciones de quienes participaron pacíficamente en las manifestaciones. Además, anunció el despliegue de equipos municipales para limpiar las calles, retirar escombros y recuperar las zonas afectadas.

El domingo, 18 de octubre, cerca de 1.000 trabajadores de limpieza fueron movilizados para contribuir a la recuperación de los espacios públicos, informó la administración local.

La grabación muestra cómo algunos turistas registran el panorama de caos desde la embarcación, en lugar de contemplar los monumentos y paisajes que suelen formar parte de las excursiones por el río.

Las imágenes de los turistas evidencian la situación en la capital francesa. Foto: 24min vía Instagram.

En las imágenes, el humo se eleva por encima de las construcciones cercanas, mientras el barco pasa junto a un puente y continúa navegando. Los pasajeros permanecen atentos a lo que ocurre en tierra y graban la escena con sus dispositivos móviles.

La publicación contrasta dos realidades que coinciden en un mismo espacio: la actividad turística de una ciudad reconocida mundialmente y las consecuencias visibles de una jornada de tensión social.

El Sena, habitualmente asociado con paseos panorámicos y visitas a lugares emblemáticos, aparece en esta ocasión como escenario de una observación inesperada de los disturbios.

La escena evidencia cómo las manifestaciones dejaron imágenes que trascendieron las calles donde se concentraron los enfrentamientos.