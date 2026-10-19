Carlos Vargas, de ‘La Red’, tuvo que pedir disculpas públicas a la nueva Miss Universe Colombia: “Crucé una línea”

El presentador Carlos Vargas, del programa La Red, de Caracol Televisión, tuvo que salir a ofrecer disculpas públicas a María Alejandra López, la nueva Miss Universe Colombia, luego de desatar una polémica por sus comentarios sobre la edad de la reina de belleza y sus años de participación en concursos.

Ella es María Alejandra López, la paisa que se coronó como nueva Miss Universe Colombia 2026

Esta controversia comenzó el pasado sábado 17 de octubre, durante la emisión del programa de entretenimiento, cuando los presentadores comentaban la elección de López, de 33 años, y su compromiso matrimonial.

En la conversación se cuestionó su edad y su persistencia por representar a Colombia en Miss Universo.

Durante el programa, Vargas aseguró que la situación le parecía algo que la reina debía “tratarse”, comentario que causó críticas entre internautas de las redes sociales.

Además, cuando Mary Méndez preguntó si detrás de esa insistencia podría existir “alguna herida de infancia”, el presentador respondió que debía haber una necesidad de llamar la atención.

La discusión también incluyó la mención de un apodo despectivo que rondaba por internet contra la representante colombiana.

Según contó el presentador Juan Carlos Giraldo, algunas personas empezaron a llamarla “Mavieja”, expresión que también fue mencionada al aire y aumentó el rechazo de muchas personas.

Carlos Vargas pidió disculpas a la nueva Miss Universe Colombia

Horas después, el presentador publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram para reconocer que sus palabras habían sobrepasado los límites de una opinión. En el mensaje, admitió que juzgó una historia personal que desconocía y ofreció disculpas a la reina.

“Hoy ofreció disculpas a @malopezp porque crucé una línea entre opinar y juzgar una historia que no conozco”, escribió el presentador.

Carlos Vargas se disculpó con María Alejandra López, la nueva Miss Universe Colombia. Foto: Instagram: @carlitosvargasm

También señaló que nadie debería sentirse descalificado por perseguir sus sueños y aseguró que no buscaba justificar sus comentarios.

“No quiero justificarme; quiero seguir aprendiendo, a ser más consciente y respetar mejor las decisiones de los demás. A quienes ofendí, les pido perdón con humildad”, añadió el presentador, quien reconoció la importancia de reflexionar sobre el impacto de sus palabras.

Por su parte, María Alejandra López republicó la disculpa en sus redes sociales y respondió con un mensaje conciliador.

“Carlitos, nada que perdonar, todo por amar”, escribió, aunque invitó a las personas a conocer mejor a los demás antes de emitir juicios.

La respuesta de la Miss Universe Colombia 2026 a Carlos Vargas, presentador de 'La Red'. Foto: Instagram: @malopezp

La reina también reconoció que alguna vez pudo haber juzgado a otras personas y ofreció disculpas si había causado daño.

“Lo importante de los daños es tener la capacidad de repararlos”, concluyó, dejando así nuevas reacciones por parte de los internautas, quienes se mostraron algunos a favor y otros en contra.