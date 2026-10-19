Vía Panamericana en crisis: gremio de camioneros pide seguridad al Gobierno De La Espriella

A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) emitió un comunicado en sus redes sociales, solicitando urgentemente una mesa de paz al Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella para atender la crisis de seguridad vial que se vive en la Vía Panamericana.

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Dentro del documento, el gremio camionero hace un llamado tanto al jefe de Estado como al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para que se puedan implementar medidas efectivas para poner fin a los actos de terrorismo que han azotado el corredor y garantizar la protección a los transportadores de carga.

“En la práctica, la carretera ha quedado bajo el dominio constante de grupos ilegales, especialmente durante las noches y gran parte del día, tal como lo constatan diversos medios de comunicación y los constantes reportes de nuestros agremiados, quienes alertan sobre secuestros exprés de personas y vehículos, asaltos continuos con uso de armas cortas y largas, y la colocación recurrente de cilindros bomba”, comenta el gremio en el comunicado.

La ACC indica que los hechos de orden público cometidos por delincuentes se ven favorecidos por el actual estado de infraestructura vial que se vive en la Vía Panamericana.

El gremio de camioneros menciona que los hechos de inseguridad en el corredor ya han facilitado bastantes actos delictivos, argumentando lo ocurrido el pasado 15 de octubre, donde un bus sufrió un volcamiento generado por un intento de asalto, provocando así la muerte de 5 personas, además de 59 heridos.

Es tras estos hechos que la Asociación Colombiana de Camioneros solicita un restablecimiento del orden público de seguridad en el sector, en el cual se garantice la presencia institucional de fondo y la protección efectiva de la vía.

La entidad también pide una intervención inmediata de la infraestructura de la Vía Panamericana, en la que se ejecuten labores de mantenimiento, reparación y parcheo que durante el transcurso del 2026 han sido completamente omitidas.

El gremio aclara que el corredor presenta daños severos que amenazan con dejar incomunicado al suroccidente colombiano con el resto del país y vecinos suramericanos, provocando grandes afectaciones para el comercio exterior.

“Si bien es cierto los acuerdos, su total incumplimiento y falta de voluntad política se dieron durante el gobierno anterior, legalmente constituyen compromisos del Estado colombiano para con nuestra agremiación. Por ello, reiteramos con carácter urgente fijar una fecha para la realización de esta reunión, a fin de generar las soluciones definitivas que los transportadores y habitantes de los departamentos de Nariño y Cauca demandan”, afirma la asociación.