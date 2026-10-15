Bus con 60 pasajeros se accidentó en la vía Panamericana: al menos cuatro muertos

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de este jueves 15 de octubre en la vía Panamericana entre los municipios de Timbío y Rosas (Cauca), cuando un bus que transportaba unas 60 personas se accidentó, dejando al menos cuatro personas fallecidas y otras más gravemente heridas, entre las que hay mujeres, menores de edad y adultos mayores.

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De acuerdo con la información que se conoce, el bus es de la empresa de transportes Panamericana de Ecuador, el cual cubría la ruta desde Paraguachón (La Guajira), hasta Tumbes (Perú).

Según la información conocida, hombres intentaron cometer un asalto y el conductor habría perdido el control del vehículo mientras ello ocurría.

Asimismo, se conoció que fueron cuatro los delincuentes que intentaron detener la marcha del bus para cometer el ilícito. En ese momento, el conductor realizó una maniobra evasiva, pero los delincuentes comenzaron a realizar disparos en contra del vehículo.

En medio de esta situación fue que el bus terminó accidentado, cobrando la vida de cuatro personas. Lo que sucedió es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes avanzan con las pesquisas.

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Se conoció que 15 ambulancias de municipios de La Sierra, Rosas, Timbío y Popayán participaron en las labores de atención y primeros auxilios de las personas que terminaron gravemente heridas en este hecho.

Asimismo, el Hospital de Timbío, Cauca, colapsó por la cantidad de pacientes, por lo que los demás heridos fueron trasladados hasta el Hospital Universitario San José de Popayán, donde reciben atención médica especializada.

Desde la Policía, la Fiscalía y el Ejército Nacional avanzan con las investigaciones correspondientes para establecer quiénes son los responsables de este hecho delincuencial que terminó en una tragedia en la vía Panamericana en el departamento del Cauca.