Un nuevo retén ilegal fue instalado en la vía Panamericana, en el tramo Mojarras-Remolino, entre los departamentos de Cauca y Nariño, por parte de hombres armados, este sábado, 28 de noviembre.

De acuerdo con las denuncias, también habrían sido robadas tres camionetas y un vehículo de carga en el sector.

Los hechos de violencia han afectado en las últimas semanas a este importante corredor del suroccidente colombiano.

También en sector de El Cofre, entre Popayán y Piendamó, Cauca, se reportó que murió una persona y dos más resultaron heridas.

Según se conoció, un grupo de hombres armados intentó robar una camioneta, pero al ver la oposición del conductor, los sujetos le dispararon en varias ocasiones causando el volcamiento de su vehículo y deceso de uno de los tripulantes.

Ataque con drones

La semana pasada una subestación de Policía de Remolino, cercana a la Panamericana, fue atacada con drones.

Las autoridades confirmaron que criminales lanzaron seis artefactos que causaron lesiones a tres personas.

12 atentados frustrados

SEMANA conoció que en los dos últimos meses la Fuerza Pública ha frustrado más de 12 ataques terroristas y ha decomisado más de cuatro toneladas de explosivos sobre la Panamericana.

Una de las estructuras más violentas en la Panamericana es la Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

La mencionada organización criminal además del uso de explosivos en sus ataques es la de mayor reclutamiento forzado de menores de edad en la región.

El pasado 31 de octubre el Cauca fue blanco de dos ataques terroristas. Un peaje a la altura de El Bordo, y otro sobre la vía Panamericana fueron blanco de ataques terroristas por parte de grupos criminales.

Las autoridades responsabilizaron de las acciones criminales a las disidencias de las Farc, Carlos Patiño. La estructura criminal es una de las más poderosas en la región del Cauca, a pesar de la fractura interna que tendría tras la reciente traición de uno de sus cabecillas con miles de millones de pesos.

Alias Paciencia, el segundo cabecilla de la Carlos Patiño se habría fugado con 10 mil millones de pesos de las rentas criminales que obtiene la organización.

La traición de Paciencia habría generado una nuevo ola de violencia en el Cauca. Según reporte de las autoridades, las disidencias de las Farc habrían llevado al confinamiento de decenas de campesinos por donde se movía Paciencia para que revelaran el paradero del criminal.