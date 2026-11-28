Una grave emergencia se presentó en la noche del viernes, 27 de noviembre, en Chinchiná, Caldas, luego de que un incendio estructural se extendiera por varias viviendas del barrio La Frontera, en el sector de la plazoleta. La magnitud de las llamas obligó a solicitar apoyo de cuerpos de bomberos de municipios cercanos para evitar que el fuego continuara propagándose.

Exclusivo: negociadora de la Policía en secuestro del Éxito en Cartagena habló con SEMANA. Los momentos más dramáticos del rescate

Fueron al menos seis viviendas quedaron destruidas por la conflagración. La emergencia fue reportada alrededor de las 8:00 de la noche y el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, informó sobre la situación en sus redes sociales mientras avanzaban las labore de atención.

Ante la magnitud del incendio, los bomberos de Chinchiná recibieron apoyo de unidades de Manizales, Villamaría, Palestina y Anserma. También participó la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía, conocida como Ponalsar.

Control del incendio

Las labores se extendieron durante varias horas. Hacia las 10:00 de la noche, el gobernador informó que el incendio estaba controlado en un 95%, mientras los organismos de socorro adelantaban trabajos de enfriamiento para evitar que las llamas se reactivaran.

La atención de la emergencia también tuvo dificultades por la falta de energía eléctrica en el sector, situación que complicó las labores de verificación de los daños. Finalmente, después de las 11:00 de la noche, las autoridades reportaron que el fuego había sido controlado en su totalidad.

Por ahora, no se ha establecido qué originó la conflagración. Las autoridades continuaban con la evaluación de las afectaciones para determinar el alcance de los daños y establecer qué tipo de asistencia necesitarán las familias damnificadas.

El balance inicial daba cuenta de seis viviendas afectadas, aunque la cifra y las consecuencias definitivas debían ser confirmadas mediante la caracterización de los inmuebles. Hasta el cierre de los primeros reportes no se habían informado personas heridas.