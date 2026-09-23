Ecopetrol dona un helicóptero para combatir los incendios forestales del país: así avanza el panorama nacional

Los incendios forestales continúan afectando diferentes regiones de Colombia durante la segunda temporada de menos lluvias. De acuerdo con el reporte de la mañana de este 23 de septiembre, varias conflagraciones permanecen activas en cinco departamentos, mientras otras ya fueron controladas.

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En Boyacá, uno de los principales puntos de atención continúa siendo Villa de Leyva, específicamente en el Cerro de San Marcos, en la vereda La Castellana. En la zona trabajan 12 cuerpos de bomberos, además de la Policía Nacional, Cruz Roja, BRIAD y Defensa Civil. Las labores cuentan con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos aeronaves contratadas por la Gobernación.

Huila también aparece en el reporte con una conflagración en Villavieja, en la vereda Hato Nuevo, específicamente en la Hacienda Bateas, donde trabajan los organismos de gestión del riesgo y Bomberos.

En Cundinamarca, el municipio de Nilo registra un incendio en los sectores Cucuata, Cactus y Sonora, en la vereda La Palmita. Allí participan organismos municipales y departamentales de gestión del riesgo, cinco unidades de Bomberos Voluntarios de Nilo y la BRIAD.

El departamento con más puntos activos es Tolima. En Ataco, las labores se concentran en la vereda Paipa, sector El Espejo, con 15 bomberos. En Chaparral, diez unidades atienden el incendio registrado en la vereda San Bartolomé de Amoyá, sector Tamarco, con apoyo de dos aeronaves AT-802.

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También hay incendios activos en Espinal, en la vereda Montalvo; Ortega, en las veredas Paso Candela y Taquima; Prado, en la vereda Corinto, sector Sagitario, cerca de la represa; Rovira, en varias veredas; San Luis, en San Cayetano; y Villahermosa, en Alto de Naranjo. En estos puntos participan cuerpos de bomberos, organismos de gestión del riesgo, la comunidad y otras entidades de apoyo.

En Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, permanece activo un incendio en el sector La Mesa. Bomberos atiende la emergencia y se gestiona un convenio con una brigada forestal privada para reforzar las labores.

Por otra parte, algunas conflagraciones ya aparecen como controladas. Es el caso de Paime, Cundinamarca, y de Coyaima y Natagaima, en Tolima.

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Según el reporte, dos aeronaves AT-802 de la Aviación de Policía realizan descargas por aspersión, mientras helicópteros MI-17 y UH-60 Black Hawk del Ejército y la Policía operan con Bambi Bucket. La Fuerza Aeroespacial Colombiana mantiene además un Bell-206 Ranger para sobrevuelos.

A este despliegue se suman dos helicópteros MI-17 de una empresa privada contratada por el departamento y una aeronave donada por Ecopetrol. Uno de los UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana permanece fuera de servicio por una avería.