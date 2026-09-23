Disidencias de las Farc atacan con drones comisión del CTI, el Ejército y Ecopetrol en el Cauca

Una comitiva del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, junto a funcionarios del Ejército Nacional y de Ecopetrol, adelantaban unas diligencias de verificación en zona rural del municipio de Tambo en el departamento de Cauca, cuando llegaron al punto, fueron atacados por las disidencias de las Farc.

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La Fiscalía advirtió que los funcionarios fueron atacados con drones y ráfagas de fusil en una desmedida agresión para evitar las actividades investigativas que se desplegaron por orden de un fiscal de la Dirección de Crimen Organizado. Uno de los vehículos del CTI quedó afectado con los impactos de bala.

“Como parte de un proceso investigativo que se desarrolla en las Direcciones Especializadas contra las Organizaciones Criminales y el Narcotráfico contra una de las fuentes de financiación ilegal de las disidencias de las Farc, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades del Ejército Nacional, con acompañamiento de funcionarios de Ecopetrol, se trasladaron a zona rural de Timba (Cauca)”, señaló la Fiscalía.

Lo que se advierte, de acuerdo con reportes preliminares que llegaron a la Fiscalía, es que los responsables de este ataque armado serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Los funcionarios fueron sorprendidos por la violencia del ataque y debieron huir mientras los soldados del Ejército enfrentaron a esta organización narcoterrorista.

El ataque ocurrió en el departamento de Cauca Foto: Suministradas

“Al llegar al lugar indicado, la comitiva fue atacada con explosivos, drones y ráfagas de fusil por parte de presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez. Ante la intensidad de la agresión y las afectaciones a uno de los vehículos del CTI, que fue impactado, los servidores judiciales debieron retirarse; mientras que las tropas del Ejército Nacional que respaldaban el procedimiento se quedaron para enfrentar al grupo armado”, explicó el ente acusador.

Insiste la Fiscalía en que la comisión del cuerpo técnico de investigaciones, el Ejército y Ecopetrol estaba fundamentada en una orden de policía judicial y como parte de un expediente que se adelanta por algunas actividades materia de judicialización en este punto del país y que, a pesar de ese ataque armado, mantendrán el proceso y las acciones que se derivan.

“La Fiscalía continuará con las actividades investigativas y reorientará esfuerzos, en articulación con las fuerzas militares, para concretar el objetivo definido en este caso”, advirtió la Fiscalía luego de entregar detalles de este ataque armado en contra de sus funcionarios del Ejército y de Ecopetrol.

Un vehículo del CTI quedó destruido. Foto: Fiscalía General de la Nación

El ente acusador advirtió que se abrieron las investigaciones correspondientes con el propósito de hacer los señalamientos e imputaciones a los cabecillas de esta organización criminal, que encontraron en los funcionarios del CTI la oportunidad de confirmar la crueldad y sevicia con la que atacan por defender sus actividades criminales.