¿Las lluvias salvarán a Villa de Leyva de los incendios? Esto advierte el Ideam sobre Boyacá durante los próximos días

Boyacá tendría lluvias en diferentes sectores entre este miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre, un pronóstico que podría representar un alivio temporal frente a los incendios de cobertura vegetal que afectan al departamento.

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Sin embargo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) hizo una advertencia que mantiene la preocupación en la zona de afectación: continuará predominando el tiempo seco.

El pronóstico trae precipitaciones para varias zonas del departamento, pero el panorama no sería igual donde las llamas mantienen la emergencia.

Las precipitaciones previstas serán principalmente localizadas y se concentrarán en sectores del occidente, oriente y nororiente de Boyacá. Esto significa que no se espera un episodio de lluvias generalizadas que cubra todo el departamento y cambie de manera uniforme las condiciones actuales.

Villa de Leyva. Septiembre 22 de 2026. Habitantes de Villa de Leyva y voluntarios se unen a las labores para contener las llamas que avanzan por los cerros, en la vereda Ritoque, zona limítrofe entre Villa de Leyva y Sáchica. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Lina Gasca

Para este miércoles 23 de septiembre, el Ideam pronostica lluvias en sectores del occidente, con posibles precipitaciones en municipios como Chiquinquirá, Caldas, Buenavista, Coper, Maripí, Muzo, Pauna, Quípama, Otanche, San Pablo de Borbur, Saboyá y Tununguá.

Aun así, en el área directamente afectada por los incendios predominarán las condiciones secas.

El panorama tendría algunos cambios el jueves 24. Durante la tarde y la noche se prevén lluvias ligeras en sectores del occidente y oriente del departamento. En el occidente podrían presentarse precipitaciones en Chiquinquirá, Caldas, Muzo, Pauna, Otanche y Saboyá.

En el oriente y nororiente también aparecen en el pronóstico Boavita, Soatá, Sativanorte y Susacón. Durante la noche podrían registrarse algunas lloviznas en el área de afectación por los incendios, aunque el tiempo seco continuaría siendo predominante.

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Para el viernes 25, las posibilidades de lluvia aumentarían en algunos sectores. El Ideam prevé precipitaciones moderadas, principalmente durante la tarde, con mayores probabilidades en municipios del occidente como Coper, Maripí, Muzo, Pauna, Quípama, San Pablo de Borbur y Otanche.

También se esperan lluvias en sectores de Boavita, Soatá, Sativanorte y Susacón. En el área afectada podrían presentarse algunas lloviznas durante este periodo.

La llegada de precipitaciones podría contribuir temporalmente a disminuir la propagación de los incendios de cobertura vegetal en los sectores donde efectivamente se presenten lluvias. No obstante, el Ideam dejó claro que no se esperan precipitaciones generalizadas en todo Boyacá.

Por eso, el pronóstico no significa que los incendios estén próximos a quedar controlados por efecto de la lluvia. El comportamiento será diferente dependiendo del sector y, en la zona de afectación, las condiciones secas seguirán presentes.

Ante este escenario, el Ideam continuará con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y ambientales del departamento para entregar información oportuna a las autoridades y apoyar las acciones de prevención frente a la amenaza de incendios de cobertura vegetal.

Así, aunque las lluvias aparecen en el pronóstico de los próximos días y podrían dar un respiro en algunos puntos, la zona afectada todavía no puede contar con un cambio generalizado del tiempo.