La JEP, en medio de fuertes cuestionamientos, publicó fotos de Timochenko cumpliendo su sanción por los secuestros

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, enfrenta en la actualidad una de sus más fuertes crisis.

Reforma a la JEP: radican proyecto para terminar la Jurisdicción en 2028

La falta de condenas en ocho años de existencia, los graves cuestionamientos de las víctimas de las Farc por fallas en la reparación y los colosales gastos de funcionamiento la tienen en el ojo del huracán.

Mientras se espera la citación al debate de la propuesta que busca quitarle parte de su presupuesto, la JEP publicó una serie de fotografías con las que busca demostrar que los excomandantes del Secretariado de las Farc están cumpliendo la sanción que se les impuso por el cargo de secuestro.

El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

En las imágenes aparece el excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, con casco blanco, guantes y machete en mano, realizando labores de “recuperación de cuerpos de personas no identificadas” en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila.

“Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar deberán restaurar a las víctimas con diferentes líneas de acción, bajo condiciones de restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanentes por parte de la JEP, durante un periodo de hasta ocho años, de acuerdo con la sanción impuesta por el Tribunal para la Paz para cada uno de ellos”, señaló la JEP.