La JEP le ordena al Ministerio de Defensa instalar una placa conmemorativa por el holocausto del Palacio de Justicia

El Ministerio de Defensa tiene tres meses para instalar una placa conmemorativa en el Cantón Norte, ubicado en la carrera Séptima con la calle 106, en Bogotá.

Actos conmemorativos del 40 aniversario del holocausto del Palacio de Justicia Noviembre 7 de 2025 Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Así se lo ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al tener en cuenta varias versiones que señalan que algunos de los llamados “sospechosos” fueron trasladados hasta estas instalaciones castrenses para ser sometidos a torturas.

Esto, por considerar que habían participado en la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por la guerrilla del M-19 el 6 de noviembre de 1985.

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega habla a propósito de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia: “El M-19 y Pablo Escobar, una sociedad de narcotráfico”

“La Sección con Ausencia ordenó al Ministerio de Defensa implementar las siguientes medidas: (i) instalar, dentro de tres meses posteriores a la decisión, una placa conmemorativa en la entrada del Cantón Norte, en la que se reconozca que dicho lugar fue escenario de graves violaciones de los derechos humanos”, señala la decisión.

En la decisión judicial se señala que la mencionada instalación de la placa “resulta subóptima” para “garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia se conmemorarán en el jardín de la Secretaría de Cultura, un espacio de memoria y reflexión. Foto: Colprensa

Bajo esta misma premisa, la JEP ha ordenado instalar placas conmemorativas en la sede de la Alcaldía de Bogotá y en el Museo de la Casa del Florero, en el centro de la capital de la República.

El Cantón Norte

Varios fallos judiciales citan las declaraciones de víctimas que aseguraron haber sido trasladadas desde la Casa del Florero, donde recibieron el rótulo de “sospechosas”, hasta el Cantón Norte.

Las fotos del Palacio de Justicia que hablan 40 años después

En las caballerizas fueron sometidas a interrogatorios mientras se les señalaba de haber hecho parte de la toma guerrillera y de colaborar con los subversivos del M-19.

Igualmente, otros rehenes aseveraron haber sido trasladados hasta el Batallón Charry Solano, donde también fueron interrogados y sometidos a presiones para que declararan.

Palacio de Justicia | Mauricio Gaona cuestiona que Gustavo Petro quiera cambiar la narrativa: “Las pruebas no las podemos reemplazar por trinos”

El rótulo de “sospechosos” lo recibieron tras no contar con los documentos necesarios para su plena identificación en la Casa del Florero, donde funcionaba un improvisado puesto de mando del Ejército Nacional.

A ese lugar fueron trasladados todos los rehenes liberados durante la toma del Palacio de Justicia, que se extendió hasta el 7 de noviembre de 1985.