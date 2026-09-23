La JEP le ordena al Ministerio de Defensa instalar una placa conmemorativa por el holocausto del Palacio de Justicia

El Ministerio de Defensa tiene tres meses para instalar una placa conmemorativa en el Cantón Norte, ubicado en la carrera Séptima con la calle 106, en Bogotá.
Así se lo ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al tener en cuenta varias versiones que señalan que algunos de los llamados “sospechosos” fueron trasladados hasta estas instalaciones castrenses para ser sometidos a torturas.
Esto, por considerar que habían participado en la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por la guerrilla del M-19 el 6 de noviembre de 1985.
“La Sección con Ausencia ordenó al Ministerio de Defensa implementar las siguientes medidas: (i) instalar, dentro de tres meses posteriores a la decisión, una placa conmemorativa en la entrada del Cantón Norte, en la que se reconozca que dicho lugar fue escenario de graves violaciones de los derechos humanos”, señala la decisión.
En la decisión judicial se señala que la mencionada instalación de la placa “resulta subóptima” para “garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
Bajo esta misma premisa, la JEP ha ordenado instalar placas conmemorativas en la sede de la Alcaldía de Bogotá y en el Museo de la Casa del Florero, en el centro de la capital de la República.
El Cantón Norte
Varios fallos judiciales citan las declaraciones de víctimas que aseguraron haber sido trasladadas desde la Casa del Florero, donde recibieron el rótulo de “sospechosas”, hasta el Cantón Norte.
En las caballerizas fueron sometidas a interrogatorios mientras se les señalaba de haber hecho parte de la toma guerrillera y de colaborar con los subversivos del M-19.
Igualmente, otros rehenes aseveraron haber sido trasladados hasta el Batallón Charry Solano, donde también fueron interrogados y sometidos a presiones para que declararan.
El rótulo de “sospechosos” lo recibieron tras no contar con los documentos necesarios para su plena identificación en la Casa del Florero, donde funcionaba un improvisado puesto de mando del Ejército Nacional.
A ese lugar fueron trasladados todos los rehenes liberados durante la toma del Palacio de Justicia, que se extendió hasta el 7 de noviembre de 1985.