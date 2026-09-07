“El coronel Plazas Vega es un héroe de la patria”: Abelardo De La Espriella le hace un pedido al canciller y la embajadora en EE. UU.

El presidente Abelardo De La Espriella envió un fuerte mensaje de respaldo al coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Esta semana, comienza en Miami un juicio civil por el caso de las torturas y el asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán en la tragedia del Palacio de Justicia, ocurrida en 1985.

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega habla a propósito de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia: “El M-19 y Pablo Escobar, una sociedad de narcotráfico”

“El coronel Plazas Vega es un héroe de la patria. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución judicial infame y mentirosa que duró años. Sin embargo, el litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país”, dijo el primer mandatario.

“Si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la patria, es deber del Estado acompañarlo”, agregó.

El presidente le pidió al canciller y a la embajadora María Consuelo Araujo que “evalúen el caso que enfrenta el coronel en retiro y procedan de conformidad. Los soldados de la patria no pueden ser dejados a merced del litigio estratégico que tanto daño les hace a las instituciones. En mi Gobierno, la aproximación a estos hechos no será la de dejar a su suerte a quienes portaron el uniforme de las Fuerzas Armadas”.