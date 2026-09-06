Hernán Cadavid reacciona a retiro de Roy Barreras de la vida política: “No te retiras, te retiraron los colombianos”

Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, reaccionó al retiro de la vida política del exsenador y excandidato presidencial Roy Barreras, quien no logró ser el aspirante del petrismo en las pasadas elecciones presidenciales.

En su cuenta de X, el parlamentario envió un duro mensaje al exembajador de Colombia en Reino Unido.

“Roy, no te retiras. Te retiraron los colombianos”, escribió el parlamentario.

Roy, no te retiras. Te retiraron los Colombianos https://t.co/hTmQ7koXo1 — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) September 6, 2026

En su mensaje, el excandidato presidencial aseguró que iba a dejar “descansar” son su salida de la política.

“20 años ejercí como médico, otros 20 años en la vida política. La vida es cambio. Búsqueda permanente de sentido. De formas de servir o de ser útil. Hay otras formas. No más medicina, no más política! Los dejo descansar! Viene otra generación que defenderá las mismas causas a las que le dedicamos buena parte de la vida y lo harán mejor! Bienvenida la Literatura que espero dure otros 20 años”, anunció.

Roy Barreras anunció su retiro de la política tras 20 años de trayectoria: “Los dejo descansar”

Barreras terminó su vida política en las filas del petrismo, como senador del Pacto Histórico y luego como embajador en el gobierno de Gustavo Petro.