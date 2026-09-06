Roy Barreras anunció este domingo 6 de septiembre que se retira de la vida política, una decisión con la que pone punto final a una etapa que, según él mismo recordó, se extendió durante 20 años.

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El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X, donde publicó una extensa reflexión sobre los distintos ciclos que han marcado su vida. Primero estuvo dedicado a la medicina y posteriormente dio el salto a la política, escenario del que ahora decidió apartarse.

“20 años ejercí como médico; otros 20 años en la vida política; la vida es cambio. Búsqueda permanente de sentido. De formas de servir o de ser útil. Hay otras formas. No más medicina; no más política. Los dejo descansar”, escribió Barreras.

“Viene otra generación”

En su mensaje, Barreras también hizo referencia al relevo que, a su juicio, debe producirse después de tantos años dedicado a la vida pública. El excongresista aseguró que otras personas podrán continuar defendiendo las causas a las que él dedicó buena parte de su trayectoria.

“Viene otra generación que defenderá las mismas causas a las que le dedicamos buena parte de la vida y lo harán mejor”, manifestó.

Más adelante, Barreras resumió las dos grandes etapas que hasta ahora han marcado su carrera: la medicina y la política. Según explicó, durante dos décadas se concentró en aliviar el dolor desde su profesión y durante otras dos intentó aportar a la construcción de paz y de una sociedad que considera más justa.

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La nueva etapa de Roy Barreras

Fue entonces cuando reveló cuál será el rumbo que pretende tomar tras abandonar la política. La literatura ocupará ahora un lugar central en su vida.

“Bienvenida la literatura que espero dure otros 20 años”, escribió Barreras, quien aprovechó la publicación para compartir su grado de Maestría en Literatura Creativa de la Universidad de Salamanca, institución española con cerca de ocho siglos de historia.

El ahora exdirigente político planteó que su interés estará puesto en explorar la condición humana desde las letras. “Es hora de explorar el alma humana”, aseguró antes de formular una serie de preguntas sobre la capacidad de las personas para transitar entre la crueldad, el amor y la creación.

Barreras cerró su reflexión con una frase con la que dejó claro que considera terminada esta etapa de su trayectoria pública: “Hay vida más allá de la política”.

También evocó a Miguel de Unamuno al referirse a la postura que espera mantener frente al poder incluso fuera de la actividad política: “Que el espíritu de Miguel de Unamuno, siempre crítico del poder, cualquiera que sea su forma, nos acompañe”.