Exdirectora de Talento Humano de la Cancillería es señalada de “prácticas de clientelismo”, “cuotas burocráticas” y otras delicadas denuncias

SEMANA conoció en exclusiva el documento de una denuncia que fue presentada a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Secretaría de Transparencia de la Presidencia y la Oficina de Control Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores que pide que sean investigadas las actuaciones de la exdirectora encargada de Talento Humano, Eliana Paola Salguero Beltrán.

Polémica por nombramientos de última hora de la Cancillería en embajadas y consulados

Allí se mencionan hechos de presunto “clientelismo, tráfico de influencias, desviación de poder, retaliación laboral, concentración del poder operativo, protección de cuotas burocráticas y posible captura institucional de la planta de personal” en la Cancillería.

Se solicita que las autoridades y la entidad puedan investigar lo sucedido. Por su parte, SEMANA contrastó con fuentes al interior de la Cancillería la información que allí se relata y varias personas respaldaron las quejas que se presentan.

Una de las aristas de la denuncia tiene que ver con una supuesta “estructura clientelar del anterior gobierno Petro”. Según dicen, Salguero se habría constituido en una “pieza de confianza y una ficha estratégica” del excanciller Luis Gilberto Murillo, administración con la que llegó a la entidad y posteriormente habría ascendido en la entidad en posteriores administraciones.

En el documento se pide investigar para que se determine si fue designada en la Dirección de Talento Humano para ejercer control sobre la planta interna y externa del ministerio y si eso pretendía preservar cuotas burocráticas vinculadas al anterior gobierno y favorecer la permanencia de determinados círculos políticos.

Otro apartado habla de la Dirección de Talento Humano como “centro estratégico de poder” desde la que se hacían nombramientos, traslados, reubicaciones, entre otros movimientos de personal de los funcionarios y contratistas.

Según se menciona en el documento, Salguero habría aprovechado esa posición para “conformar un círculo de confianza personal” moviendo a funcionarios, por lo que piden que esos traslados sean investigados.

SEMANA conoció por distintas fuentes de la Cancillería que uno de los nombramientos que más generó polémica fue el de Dalia Raiza García, pues el mismo día en que ella ascendió a esa dirección la siguiente resolución que se firmó en el ministerio fue la de García en el cargo en el que ella estaba.

De otro lado, mencionan a dos personas sobre las que se pide investigar si su permanencia se debe a cuotas. Una de ellas es Angie Paola Valderrama, quien en su momento generó una polémica porque supuestamente era la estilista personal de la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio. Esas denuncias resultaron ser falsas, sin embargo, solicitan que se evalúe la trazabilidad de su vinculación, los cargos ocupados y las decisiones que determinaron su permanencia en la entidad, pues había ocupada una “posición de alta confianza” con Villavicencio, pero con la entrada del Gobierno de Abelardo De La Espriella fue ubicada por Salguero en el GIT de Refugio, por lo que reclaman que se indague si dicho movimiento respondió a una necesidad del servicio o tuvo como objetivo disminuir su exposición para mantenerla en la Cancillería.

Piden que las autoridades y entes de control investiguen lo sucedido. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el documento también solicitan que se investigue la salida de Jaime Fernando Buchely, un funcionario con experiencia y que había estado durante varias administraciones pero que fue sacado por Salguero. Él ocupaba el cargo de director de Talento Humano.

“La situación es especialmente relevante porque, según se afirma, el cargo que ocupó Eliana Paola Salguero Beltrán sería precisamente el cargo que anteriormente se encontraba en cabeza de Fernando Buchely Moreno”, se menciona en el documento.

De otro lado, cuestionan que se estuvieran utilizando los traslados de personal como un mecanismo de “retaliación” y piden que se investiguen esos movimientos.

Asimismo, se solicita que se indaguen los nombramientos que se hicieron en las últimas semanas del gobierno Petro en varias embajadas y consulados que despertaron polémica en su momento, pues Salguero pudo haber tenido relación con esos hechos.

SEMANA contactó a la exdirectora encargada de Talento Humano para conocer su versión de estos hechos, sin embargo, no hubo respuesta.