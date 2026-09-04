Omar Bula posesionó a María Consuelo Araújo como embajadora en EE. UU. y a Mauricio Gaona como representante ante la ONU

El canciller Omar Bula posesionó este viernes 4 de septiembre a María Consuelo Araújo Castro como nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos y a J. Mauricio Gaona Bejarano como representante permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Primeras órdenes de Abelardo De La Espriella a los embajadores María Consuelo Araújo y Mauricio Gaona: “Vuelve a hacerse respetar”

La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y marca uno de los primeros movimientos de Bula al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, al dejar oficialmente en manos de Araújo y Gaona dos posiciones estratégicas para la política exterior colombiana.

Araújo tendrá la responsabilidad de encabezar la representación diplomática del país en Washington, mientras que Gaona estará al frente de la misión colombiana ante Naciones Unidas, escenario en el que se abordan algunos de los principales asuntos de la agenda multilateral.

María Consuelo Araújo asumirá la embajada en Estados Unidos

Araújo llega al cargo con una trayectoria de más de 30 años en los sectores público y privado. Es profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos.

Su nombre es ampliamente conocido en la administración pública colombiana. Fue ministra de Cultura y ministra de Relaciones Exteriores, además de ocupar cargos directivos en entidades como TransMilenio, el Jardín Botánico de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Con su posesión, Araújo vuelve a ocupar un puesto directamente relacionado con las relaciones exteriores del país, esta vez desde una de las misiones diplomáticas de mayor relevancia para Colombia.

La propia Embajada de Colombia en Estados Unidos destacó su designación y recordó su experiencia profesional tras hacerse oficial la posesión.

Mauricio Gaona representará a Colombia ante la ONU

Por su parte, J. Mauricio Gaona Bejarano asumirá como representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Nueva York.

Gaona cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito jurídico y académico. Es internacionalista, constitucionalista, investigador y profesor, y tiene un doctorado en Derecho de la Universidad McGill. Su formación también incluye estudios en instituciones internacionales como Harvard y UCLA.

Prosperidad Social detectó contratos y donaciones “injustificadas” que se concentraron en el periodo de campaña presidencial

A lo largo de su carrera ha estado vinculado a diferentes instituciones públicas y académicas. Entre otros cargos, se ha desempeñado como asesor del fiscal general de la Nación, contralor nacional delegado y secretario privado del presidente del Consejo de Estado.

Su nueva responsabilidad lo llevará a representar los intereses y posiciones de Colombia en Naciones Unidas, uno de los principales espacios multilaterales del mundo.