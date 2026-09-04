Presidente De La Espriella hizo contundente amenaza al ELN tras atentado en Ocaña: “Se van a arrepentir”

Un ataque terrorista perpetrado por el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN afectó las instalaciones del Cantón Militar El Trapiche, ubicado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

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La incursión armada se ejecutó mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde aeronaves no tripuladas (drones) contra la base militar.

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El saldo preliminar entregado por las autoridades confirmó el asesinato de un oficial y un soldado profesional, así como heridas a otros cinco soldados profesionales. Asimismo, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó alcanzada por esquirlas durante la conflagración.

Fuerte advertencia gubernamental y combate al narcoterrorismo

Tras la acción bélica, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y advirtió una respuesta militar contundente y sin tregua contra la estructura ilegal responsable de la agresión.

El jefe de Estado remarcó que las acciones terroristas no frenarán la presencia del Estado y notificó directamente al grupo armado al margen de la ley: “Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. Se van a arrepentir de cada colombiano que asesinen”.

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Esta noche, el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN atacó con artefactos explosivos lanzados desde drones el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander.



El reporte preliminar confirma el asesinato de… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 5, 2026

El mandatario enfatizó que la determinación institucional se mantendrá firme frente a cualquier intento de intimidación armada contra la Fuerza Pública en las regiones del país.

Nueva estrategia militar para la región del Catatumbo

Ante el deterioro del orden público en el nororiente colombiano, el Gobierno Nacional convocó a la cúpula militar y policial para redefinir las operaciones de seguridad en esta zona fronteriza y desmantelar las fuentes de financiamiento del grupo ilegal.

El presidente De La Espriella anunció la reestructuración del plan de operaciones para la subregión: “Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal. Vamos a acabar con ese cáncer del narcoterrorismo”.

Las tropas en Norte de Santander reforzaron los controles perimétricos y la seguridad aérea en la zona para prevenir nuevas incursiones ofensivas en la región.