Los chats que alertaron sobre un posible atentado contra Miguel Uribe Turbay dos meses antes del crimen

Dos meses antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, una senadora del Centro Democrático recibió mensajes que advertían sobre un posible plan criminal en su contra y mencionaban al entonces senador y precandidato presidencial.

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Miguel Uribe Turbay fue asesinado hace más de un año. Aunque la Fiscalía ha logrado la condena de los sicarios y autores materiales del crimen, siguen las dudas por conocer quién dio la orden. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA POR EL EQUIPO DE PRENSA DEL CONCEJAL ANDRÉS BARRIOS

Las conversaciones, conocidas por Noticias RCN, fueron enviadas a las autoridades después del asesinato y ahora hacen parte de las verificaciones que adelanta la Fiscalía para esclarecer quiénes estuvieron detrás del crimen.

Según reveló el periodista Felipe Quintero en Noticias RCN, las primeras advertencias llegaron el 16 de abril de 2025 desde un número desconocido. En uno de los mensajes, el remitente le pidió a la congresista que no bajara la guardia y utilizara permanentemente su esquema de protección.

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El Debate, María Claudia Tarazona y Jota Pe Hernández Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Cinco días después, el 21 de abril, la misma persona volvió a contactarla. En esa ocasión, aseguró que una fuente cercana a integrantes de una estructura criminal le había advertido sobre la preparación de un atentado. En los mensajes también apareció el nombre del alias Marcos Calarcá y se hizo referencia a la supuesta organización de ocho hombres para ejecutar el ataque.

Uno de los elementos más delicados de las conversaciones es la afirmación del remitente de que la orden habría salido del Senado. Sin embargo, esa versión corresponde a lo expresado por la fuente en los chats y no constituye, por sí sola, una prueba de la participación de integrantes del Congreso en el magnicidio.

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Miguel Uribe Turbay. Foto: Suministrado a SEMANA/API.

De acuerdo con la información publicada por Noticias RCN, el día del ataque contra Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025, el remitente volvió a escribirle a la senadora y preguntó por el esquema de seguridad del dirigente político.

Posteriormente, el 16 de junio de ese año, la congresista radicó un oficio ante la entonces fiscal general, Luz Adriana Camargo, para poner en conocimiento las advertencias recibidas y solicitar que fueran investigadas.

En ese documento también se mencionó información sobre un presunto plan para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la propia senadora. Según el relato incorporado en el oficio, esos hechos habrían sido atribuidos al Clan del Golfo, una hipótesis que también requiere verificación por parte de las autoridades.

Alias Fito y Miguel Uribe Turbay Foto: AFP y Getty

El grupo de fiscales que adelanta la investigación por el asesinato de Miguel Uribe está verificando el contenido de los mensajes. Según el reporte de Noticias RCN, los investigadores ya tienen ubicada a la persona que contactó a la congresista y buscan que entregue una entrevista para corroborar lo que manifestó en las conversaciones.

La diligencia será relevante para establecer el origen de la información, la identidad de las personas mencionadas, la eventual existencia de amenazas previas y la correspondencia entre las advertencias y los hechos que posteriormente se materializaron.