Armada aclara el alcance del brindis en la visita presidencial a San Andrés tras crítica de la oposición

En las últimas horas, se desató una controversia por la realización de un brindis a bordo del buque ARC “24 de Julio”. Desde la oposición criticaron la presencia de alcohol en la actividad, llegando a sugerir que hasta se cometió un delito.

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Gustavo Petro, el líder de la oposición, dijo: “Alcohol en reuniones oficiales. Fractura de la ley”, a través de su red social X.

Al respecto, la Armada de Colombia emitió el Comunicado de Prensa No. 467 para precisar que dicha actividad se desarrolló en estricto cumplimiento de las normas de protocolo y las tradiciones navales de la institución.

Evento presidencial en el buque ARC “24 de Julio”. Foto: Presidencia - API

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El evento tuvo lugar en el marco de la visita del presidente de la República y la cúpula militar a la unidad naval, con motivo de la presentación oficial de las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus islas adyacentes, una coyuntura calificada por la institución como de alta trascendencia para la soberanía nacional en el Caribe occidental.

Observancia del reglamento y tradición marinera

Según precisó el Comando de la Armada Nacional, el brindis protocolario se ejecutó bajo los parámetros del Reglamento de Ceremonial Marítimo ARC 7-1.1, normativa que rige los actos solemnes a bordo de las embarcaciones de la flota militar.

El jefe de Estado encabezó el encuentro con los delegados del Gobierno nacional ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). La reunión fue evidenciada mediante un video difundido por la Presidencia de la República.

“En la tradición marinera, el brindis trasciende el acto de elevar una copa: representa un homenaje a las generaciones de marinos que han defendido nuestras aguas, un reconocimiento al honor naval y una reafirmación del compromiso inquebrantable con la soberanía nacional”, se lee en el comunicado.

Comunicado de la Armada de Colombia. Foto: Comunicado de la Armada de Colombia

La institución subrayó que el acto se enmarcó dentro de un contexto puramente institucional y protocolario para ratificar la fraternidad, el respeto y la camaradería entre los mandos militares y el jefe de Estado, en medio de un hito histórico para la integridad territorial del país.