Gobierno anuncia medidas ante presuntas irregularidades en Hospital de San Andrés: “Cada contrato y cada peso serán examinados”

En un enérgico pronunciamiento, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre las irregularidades administrativas y de corrupción que se estarían presentando dentro del Hospital Departamental de San Andrés.

Esto fue lo que encontró el Gobierno nacional para ordenar la intervención del Hospital Departamental de San Andrés

El jefe de Estado tildó el panorama institucional de “indignante”, tras destapar un esquema que compromete directamente la salud de los habitantes del archipiélago en el Caribe colombiano.

Entre los hallazgos descritos por el mandatario se encuentran equipos médicos de alta tecnología abandonados en guacales y en proceso de deterioro, la existencia de nóminas paralelas y el direccionamiento de contratos de aseo y radiología a personas vinculadas con la Gobernación.

De La Espriella también llamó la atención sobre un contrato de fotocopiadoras que asciende a los 60 millones de pesos mensuales.

La indagación preliminar apunta, además, a la presunta participación de un diputado local. Ante esto, el Gobierno ordenó el despliegue inmediato de un equipo forense y técnico para auditar de forma estricta cada contrato ejecutado por el centro médico.

“Cada contrato y cada peso serán examinados. Los responsables responderán ante la justicia”, sentenció de forma tajante.

El presidente concluyó su mensaje recordando que los centros asistenciales deben priorizar la atención ciudadana por encima de los intereses particulares.

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“Los responsables responderán ante la justicia. El hospital es para atender a los sanandresanos, no para servir a intereses particulares. ¡No habrá impunidad!“, sentenció.

De La Espriella, en medio de una agenda regional en San Andrés, dio una orden durante una reunión clave en la que participaron autoridades territoriales de la isla.

Se trata de la intervención inmediata y urgente del Hospital Departamental de San Andrés, luego de que se detectaran varias fallas que encendieron las alarmas del Gobierno nacional.

“Ordenamos la intervención para administrar el Hospital Departamental de San Andrés y avanzamos en dos proyectos hospitalarios para la isla; nuestro plan de choque en salud atiende los pendientes a más de 4.900 pacientes con avances del 35 % en medicamentos”, expresó