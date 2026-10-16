Esto fue lo que encontró el Gobierno nacional para ordenar la intervención del Hospital Departamental de San Andrés

La crisis en la prestación de los servicios públicos de salud en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina derivó en una medida de control extremo por parte del Gobierno nacional.

Supersalud toma decisiones en hospitales y EPS: ordena 30 medidas en San Andrés y cambia interventores

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) decretó la intervención forzosa administrativa del Hospital Departamental de San Andrés, luego de comprobar que la administración local incumplió sistemáticamente los planes de mejoramiento trazados desde el año 2022. La acción busca frenar el deterioro asistencial y garantizar el derecho fundamental a la salud de los insulares.

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Las inspecciones adelantadas por comisiones técnicas de la Supersalud dejaron al descubierto deficiencias operativas que ponían en riesgo directo la vida de los usuarios. Entre los hallazgos más alarmantes sobresale la detección de pacientes con más de un año a la espera de intervenciones quirúrgicas urgentes, así como la acumulación de 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura médica.

Adicionalmente, los auditores constataron que 13 servicios que figuraban formalmente habilitados no se estaban prestando a la comunidad, reduciendo drásticamente la oferta médica del único centro hospitalario de alta complejidad en la isla.

La cruda situación que atraviesa la isla

El informe de la entidad de vigilancia expuso además que la institución padece un marcado desabastecimiento de medicamentos esenciales y material médico-quirúrgico, sumado al deterioro progresivo de las plantas físicas y a un desequilibrio financiero que amenazaba la continuidad operativa del recinto.

La #Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa del Hospital Departamental de San Andrés, tras evidenciar graves incumplimientos en los planes de mejoramiento y fallas en la prestación de los servicios de salud. La medida busca recuperar la capacidad de respuesta del hospital y garantizar una atención segura y oportuna a los habitantes del archipiélago. En la #PatriaMilagro, el sistema de salud se reconstruye y evoluciona. — Supersalud (@Supersalud) October 16, 2026

Esta serie de inconsistencias aceleró la toma de posesión por parte del ente regulador para remover el esquema directivo actual e implementar una gerencia de intervención.

Desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud defendieron la decisión enmarcándola en la política de reestructuración institucional.

“El Gobierno Nacional avanza en la recuperación del sistema de salud y en la adopción de medidas concretas para corregir fallas históricas en la prestación de los servicios (...) La intervención busca recuperar la capacidad de respuesta del hospital y garantizar una atención segura y oportuna para los habitantes del archipiélago”. La nueva administración temporal deberá presentar en las próximas semanas un plan de contingencia financiado para sanear la cartera y reactivar la red asistencial.