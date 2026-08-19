La Superintendencia Nacional de Salud confirmó el relevo en la intervención de Nueva EPS. Roberto José Tercero Solano Navarra, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de Cajacopi EPS, asumirá como nuevo agente especial interventor de la entidad, en reemplazo de Jorge Iván Ospina Gómez.

Roberto Solano asumirá como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS, tras la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de relevar a Jorge Iván Ospina. Foto: Foto: X@RonnySuarez_

El manejo de la Nueva EPS

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 8580-6, expedida el 18 de agosto de 2026. Con esta determinación, la Supersalud puso fin a la gestión de Ospina, quien había asumido como interventor de Nueva EPS el pasado 10 de abril.

Solano Navarra llega a Nueva EPS después de desempeñarse como gerente de Cajacopi EPS. Un documento institucional de la Supersalud correspondiente al seguimiento de las EPS bajo medidas especiales registra a Solano como representante legal de Cajacopi.

El nuevo agente especial interventor tendrá a su cargo la administración de los bienes, haberes y negocios de Nueva EPS mientras permanezca vigente la medida de intervención forzosa administrativa.

La designación se produce en un momento especialmente complejo para la EPS, que permanece bajo intervención estatal desde abril de 2024 y enfrenta retos financieros, administrativos y relacionados con la prestación de servicios de los afiliados.

Roberto Solano llega a la intervención de Nueva EPS con experiencia en la gerencia de una EPS y el desafío de contribuir a la estabilidad financiera y operativa de la entidad. Foto: Composición Semana/ ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA/ X @UltimaHoraCR

¿Qué deberá hacer el nuevo interventor?

De acuerdo con la información conocida sobre la resolución que formalizó el cambio, Solano deberá presentar informes periódicos a la Superintendencia Nacional de Salud dentro de los primeros 20 días calendario de cada mes.

Estos reportes deberán abordar la situación financiera, jurídica, técnico-científica y administrativa de Nueva EPS, lo que permitirá a la entidad de vigilancia hacer seguimiento a la evolución de la intervención.

Además, antes de que termine la medida de intervención, el nuevo agente deberá presentar un informe sobre la situación de Nueva EPS.

De igual forma, deberá evaluar si la entidad está en condiciones de continuar desarrollando su objeto social, si existen alternativas para mejorar sus condiciones o si debe considerarse un escenario de liquidación.

La llegada de Solano Navarra representa así un nuevo capítulo en la intervención de Nueva EPS, una de las entidades de mayor tamaño dentro del sistema de aseguramiento en salud colombiano.

Su principal desafío será conducir la administración de la EPS bajo la medida estatal y entregar a la Supersalud información que permita determinar el rumbo de la entidad.