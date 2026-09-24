Murió Valentino Rodríguez, el bebé de un año y medio por el que su mamá pidió ayuda para acceder a tratamiento especializado

La historia de Valentino Rodríguez, el bebé cucuteño de apenas un año y medio cuya familia había pedido públicamente ayuda para conseguir la atención especializada que requería, tuvo un doloroso desenlace.

El menor falleció el miércoles, 23 de septiembre, mientras permanecía bajo cuidados médicos en Santander.

Alcalde de Chaparral le sale al paso a rumores en medio de cadena de temblores en ese municipio: “Quiero aclararles”

Valentino había nacido con una malformación vasolinfática en el lado derecho de su rostro. Su familia llevaba meses buscando alternativas para tratar su condición y se había desplazado desde Cúcuta hasta Santander con la esperanza de encontrar atención especializada.

Con el paso de los días, su cuadro se complicó. El niño presentó un deterioro respiratorio que derivó en una falla pulmonar y obligó a los médicos a buscar alternativas de soporte de alta complejidad.

Su caso se conoció públicamente cuando su mamá, Maryuri Hernández, pidió ayuda por medio de redes sociales, para agilizar la remisión del pequeño a una institución que tuviera la capacidad de practicarle una terapia ECMO, un sistema de soporte vital utilizado en pacientes con fallas graves del corazón o de los pulmones.

La madre había contado que, antes de que su estado se deteriorara, Valentino llevaba una vida activa pese a la malformación.

“Tú lo veías y su única complicación era su cachetico gordo, pero comía, dormía, jugaba, era feliz con su hermano”, relató.

Nueva EPS se pronunció tras la muerte de Valentino

Luego de conocerse el fallecimiento, Nueva EPS entregó su versión sobre el proceso de atención. La entidad aseguró que desde el ingreso del menor a la Clínica Foscal garantizó la continuidad de los servicios requeridos debido a la complejidad de su estado de salud.

De acuerdo con la EPS, el 11 de septiembre fue coordinado el traslado de Valentino a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde recibió manejo especializado y finalmente fue sometido a oxigenación por membrana extracorpórea, conocida como ECMO.

Capturan a la esposa de alias Pinocho, jefe de los Panchenca, promotor del paro armado en Santa Marta

#Entrevista | 💙 Una luz de esperanza para Valentino. El pequeño cucuteño, de apenas un año y medio de edad, atravesó días muy difíciles mientras su familia buscaba con urgencia el traslado y la atención especializada que necesitaba. Hoy, su mamá confirmó a La Opinión una noticia que vuelve a llenar de esperanza a toda la familia: Valentino ya está en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde fue sometido a una intervención que, según su familia, resultó exitosa. 🙏 Ahora continúa bajo atención médica especializada y en seguimiento de su evolución. Su familia agradece cada mensaje, cada muestra de solidaridad y a quienes ayudaron a visibilizar su historia. ❤️ 🎥 Conozca la entrevista completa y la actualización de Valentino en nuestro canal de Youtube. — Diario La Opinión (@laopinion_col) September 12, 2026

La aseguradora señaló además que mantuvo seguimiento al caso y realizó las gestiones correspondientes para garantizar los servicios médicos y el acompañamiento a la familia.

Pese al tratamiento y a los esfuerzos del equipo médico, el estado del pequeño continuó siendo crítico. Nueva EPS indicó que Valentino falleció debido a la complejidad de su condición de salud.

La muerte del niño se confirmó después de varias semanas en las que su familia buscó respuestas y alternativas médicas para enfrentar una condición que, con el tiempo, terminó acompañada de una grave afectación pulmonar. Su historia había movilizado mensajes de apoyo mientras sus seres queridos mantenían la esperanza de que pudiera recuperarse.