Alcalde de Chaparral le sale al paso a rumores en medio de cadena de temblores en ese municipio: “Quiero aclararles”

En Chaparral, Tolima, la tierra no ha parado de moverse. Los temblores tienen a los pobladores con miedo, a tal punto que algunos decidieron armar carpas en las calles y/o dormir en sillas ubicadas en espacios abiertos, ante el temor de un fuerte sismo.

Sin embargo, en tiempos de redes sociales, las cadenas con falsos mensajes también abundan en los celulares de los habitantes de Chaparral, aumentando más la zozobra en medio de la andanada de sismos que atraviesan.

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Tras esos falsos rumores, el alcalde de Chaparral, Helver González Mora, decidió salirle al paso y aclarar todo a través de un video.

“Con esta visita de hoy, con el trabajo que se va a realizar y la instalación de los equipos, lo que buscamos es que la comunidad tenga una información real de lo que está sucediendo, pero sin decirles que, quiero aclararles que no es que la administración municipal esté ocultándole información a los ciudadanos, es que sencillamente nosotros tenemos que basarnos en la información que nos dan los geólogos, o información oficial, para poder decirle a la comunidad”, dijo el alcalde de Chaparral, luego de sostener una reunión con la UNGRD, Cortolima e instituciones estatales aliadas con expertos, como Miguel Lizarazo Calderón, sismólogo y vocero del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Y agregó el alcalde de Chaparral: “Hago la claridad para que cese la desinformación que se genera a través de las redes sociales. El constante monitoreo que se está haciendo y que se va a seguir haciendo y que obedece gracias a una gestión se ha hecho desde la Alcaldía municipal con el acompañamiento de la Gobernación del Tolima, Cortolima y todas las instituciones que tienen los ojos puestos en esta situación, nos va a permitir tener elementos de juicio para darle a la comunidad una información verdadera y que se ajuste a la realidad y sobre todo, que se corten todas las especulaciones que se están dando en los diferentes grupos de WhatsApp”.

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El alcalde González también anunció que se desplegó un equipo técnico en el corregimiento de Las Hermosas, el cual tendrá como objetivo evaluar el terreno y proteger la tranquilidad de los pobladores.

“Tomo la vocería para decirle a los ciudadanos del municipio del Chaparral que aún no hay una explicación científica real de las causas que están generando estos sismos”, recalcó González en medio de un video compartido este jueves, 24 de septiembre.