Geovany Andrés Rojas, alias Araña, es el cabecilla de la organización criminal conocida como los Comandos de Frontera que estuvo sentado con el gobierno del expresidente Gustavo Petro en supuestas mesas de negociación del proyecto de paz total; fue vinculado a un proceso por narcotráfico en los Estados Unidos y lo pidieron en extradición.

Se acabó la guachafita del peligroso alias Araña, protegido por el Gobierno Petro. De La Espriella firmó su extradición y otras cuatro más

Con la entrada del nuevo gobierno, el propio presidente Abelardo De La Espriella firmó la extradición del señalado criminal, previa revisión de la Corte Suprema de Justicia, y se conoció que en las próximas horas se cumplirá su traslado a una cárcel de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Alias Araña fue un protegido del llamado “gobierno del cambio” y fue delegado como negociador de paz, esto mientras, según la Fiscalía, ordenaba asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, en los diálogos con las extintas Farc. Incluso le fueron imputados cargos por hechos relacionados con desplazamientos, homicidios y reclutamiento de menores de edad.

“De acuerdo con la investigación, habría ordenado crímenes en contra de personas que eran consideradas colaboradoras de otros grupos ilegales o de las autoridades, firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales. En ese sentido, fueron documentados 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania”, advirtió el ente acusador.

Un grupo de funcionarios de la oficina de Interpol en Colombia se encargó de notificar personalmente a alias Araña de la orden de extradición y de su inminente traslado en aviones de la DEA con destino a los Estados Unidos y para dejarlo a disposición de las autoridades que lo requieren.

El itinerario del cabecilla criminal, una vez esté en el avión de la DEA, hará una escala en la ciudad de Barranquilla, donde el presidente De La Espriella haría un pronunciamiento formal por la lucha coordinada y la cooperación de los Estados Unidos con Colombia contra el narcotráfico, apropósito de la extradición de alias Araña.

Alias Araña. Foto: SEMANA

Una vez se cumpla con el evento, seguirá su trayecto a los Estados Unidos, donde fiscales contra el narcotráfico acumularon un proceso con declaraciones, evidencias y pruebas de su participación en el negocio criminal del tráfico de drogas. En Colombia seguirán los procesos que la Fiscalía abrió y donde se esperan condenas ejemplares por años de criminalidad, los últimos escondidos en el amparo de la paz total.