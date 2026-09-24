Servicio Geológico toma decisión en el municipio de Chaparral tras temblores: “No existe un concepto científico”

En el marco de la reciente contingencia telúrica que mantiene en alerta al sur del departamento de Tolima, el alcalde del municipio de Chaparral, Helver González Mora, lideró un consejo técnico extraordinario en el despacho municipal.

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El encuentro contó con la participación directa de delegados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y especialistas del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Durante la sesión de trabajo, el geólogo del SGC Miguel Lizarazo Calderón presentó un diagnóstico técnico sobre el comportamiento de la corteza en la región.

Como acción inmediata de respuesta, las autoridades anunciaron una visita técnica al sector de Las Hermosas y a las fuentes termales de El Escobal, donde se desplegará e instalará equipamiento especializado para intensificar el seguimiento científico de las fallas locales.

Despliegue e investigación en el territorio

El mandatario local explicó que el departamento del Tolima cuenta con una red de seis estaciones sísmicas operativas, las cuales registran variaciones geológicas durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Servicio Geológico y Alcaldía de Chaparral instalan equipos para monitorear actividad sísmica. Foto: Alcaldía de Chaparral

No obstante, González fue enfático al aclarar a la ciudadanía que, hasta el momento, “no existe un concepto científico concluyente que determine la causa exacta de la secuencia de sismos en la jurisdicción”.

La llegada de los nuevos instrumentos de medición busca recopilar datos de campo en tiempo real para estructurar un modelo predictivo y analítico más preciso.

Servicio Geológico y Alcaldía de Chaparral instalan equipos para monitorear actividad sísmica. Foto: Alcaldía de Chaparral

El alcalde destacó que la presencia del personal especializado responde a un esfuerzo articulado entre la Alcaldía de Chaparral, la Gobernación del Tolima y las autoridades ambientales, asegurando que el Estado mantiene la máxima atención sobre la evolución del fenómeno.

Lucha contra la desinformación y llamados a la fuente oficial

Frente a la zozobra generada por la constante actividad telúrica, el mandatario municipal hizo un llamado vehemente para frenar las especulaciones y noticias falsas que circulan masivamente en redes sociales y grupos de mensajería instantánea.

González desmintió de forma tajante que la administración local esté ocultando datos sobre los sismos, argumentando que las comunicaciones oficiales dependen de la validación estricta de los científicos.

“Nosotros tenemos que basarnos en la información que dan los geólogos o la información oficial para poder decirle a la comunidad”, aseveró el mandatario.

La administración distrital reiteró que mantendrá canales abiertos con el SGC para emitir boletines periódicos, pidiendo a los residentes mantener la serenidad y guiarse exclusivamente por los reportes emitidos por las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.