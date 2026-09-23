Más de 400 sismos han sido registrados en Chaparral, Tolima, en los últimos días. El alcalde Hélver González explicó las recomendaciones para la comunidad.

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Chaparral declara alerta naranja por actividad sísmica

La decisión fue tomada después de un comité extraordinario de gestión del riesgo municipal, debido a la continuidad de los movimientos registrados desde el fin de semana.

Según reportes divulgados, en todo el Tolima se contabilizaban 439 sismos, de los cuales 423 correspondían a Chaparral.

San Antonio registraba seis y Prado dos, mientras que Roncesvalles, Rioblanco, Rovira, Natagaima, Purificación, Suárez, El Espinal y Ortega tenían un evento cada uno.

Ante este escenario, las autoridades buscan reforzar las medidas de preparación, entre ellas la definición de puntos de encuentro, rutas de evacuación y posibles albergues.

El alcalde de Chaparral, Hélver González, explicó a La FM que la declaratoria busca fortalecer las acciones de prevención frente a la actividad que se viene registrando en el municipio.

“Declaramos la alerta naranja en todo el municipio de Chaparral como una medida para ir evolucionando y consolidando las campañas de prevención con miras a lo que pueda suceder”.

El mandatario agregó que también se busca actualizar las instrucciones para la población y establecer los mecanismos de respuesta ante una eventual emergencia.

“También resocializar el plan de emergencia del municipio con los posibles albergues, las zonas de evacuación y las medidas a tener en cuenta para enfrentar esta situación difícil”.

Hélver González, alcalde de Chaparral, se refirió a la declaratoria de alerta naranja por la actividad sísmica que registra el municipio. Foto: Captura de pantalla YouTube La FM Colombia

Alcalde pide identificar rutas de evacuación

La actividad sísmica también ha generado preocupación entre los habitantes.

Según relató el alcalde, algunas personas se han comunicado con la administración municipal para preguntar qué deben hacer frente a los constantes movimientos.

González recomendó que cada familia tenga previamente identificada una zona segura y una ruta para salir de la vivienda en caso de que sea necesario evacuar.

“La gente me escribe a decirme que tiene miedo, a preguntarme qué pueden hacer”.

Frente a esa preocupación, el alcalde pidió a los ciudadanos prepararse y tener disponibles elementos básicos para responder ante una emergencia.

“Lo que les digo es que hay que estar muy atentos, en cada hogar identificar la zona más descubierta, la ruta de evacuación y tener a la mano los kits de emergencia y de primeros auxilios”.

El mandatario también hizo énfasis en la importancia de consultar únicamente información oficial para evitar la circulación de datos no confirmados sobre la actividad sísmica.

Mientras las autoridades municipales avanzan en las medidas de prevención, una comisión técnica especializada fue destinada a la zona donde se concentran los epicentros.

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El equipo está integrado por profesionales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), Cortolima y la Gobernación del Tolima, quienes adelantan la evaluación técnica de las condiciones de la zona.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, señaló que las autoridades están a la espera del informe técnico para conocer qué está ocurriendo en la superficie y definir las acciones correspondientes.

Además, se pidió a los mandatarios de los municipios involucrados activar sus respectivos consejos municipales de gestión del riesgo.

Por otra parte, las clases en casa se mantienen bajo evaluación en Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, mientras las autoridades revisan la actividad sísmica y las condiciones de seguridad.