Alarma en la UIS: universidad ordenó evacuar el campus tras incursión de encapuchados

Por medio de un comunicado, la Universidad Industrial de Santander anunció este martes, 22 de septiembre, a la comunidad universitaria, visitantes, contratistas, proveedores y demás personas que se encuentren en la sede principal, ubicada en la carrera 27 con calle 9 de Bucaramanga, el cese de actividades.

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Esto se debería a que, según el comunicado, se registró la incursión de personas no identificadas y encapuchadas en el campus. Además, se habría detectado el uso de artefactos explosivos, lo que encendió las alarmas en las inmediaciones del lugar.

Ante esta situación, la institución ordenó la evacuación inmediata de todas las personas que permanecían dentro de las instalaciones. La medida fue adoptada como parte de los protocolos de seguridad y prevención establecidos por la universidad para responder ante situaciones que puedan representar un riesgo para estudiantes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad.

La UIS hizo un llamado para que el retiro del campus se realice de manera ordenada y siguiendo las indicaciones entregadas por las autoridades institucionales.

De acuerdo con la institución, la decisión busca priorizar la protección de la vida y la integridad de quienes permanecen en el lugar, mientras se evalúan las condiciones de seguridad y se determina cómo proceder frente a lo ocurrido.

La universidad también hizo una precisión frente a quienes decidan permanecer dentro de las instalaciones pese a la orden impartida. Según la institución, una vez se dispone la evacuación, la permanencia en el campus deja de corresponder a una actividad autorizada por la universidad y pasa a ser responsabilidad individual de quien decida quedarse.

Por ahora, la institución mantiene suspendidas las actividades en la sede principal y señaló que continuará haciendo seguimiento a la situación. La universidad indicó que comunicará oportunamente cualquier novedad relacionada con las condiciones de seguridad y las decisiones que se adopten en las próximas horas.

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La recomendación para quienes se encontraban en el campus es atender las instrucciones de las autoridades y los protocolos establecidos, mientras se esclarecen las circunstancias que llevaron a la incursión de los encapuchados y al presunto uso de artefactos explosivos dentro de las instalaciones.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas la institución brinde nueva información sobre los acontecimientos registrados dentro del campus y entregue una actualización sobre la situación de seguridad.