Tras más de 130 sismos en un día, Chaparral se prepara para una posible emergencia

La actividad sísmica mantiene en alerta a las autoridades del Tolima, entre el 20 y el 22 de septiembre se han registrado 281 sismos con ubicación en el departamento, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, mientras en Chaparral se concentra parte de la atención debido a la cantidad de movimientos registrados en la zona.

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Ante este escenario, la Gobernación del Tolima anunció el despliegue de una comisión técnica hacia Chaparral para evaluar directamente las condiciones del terreno. El equipo estará conformado por profesionales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y funcionarios de la administración departamental.

La misión tendrá como propósito analizar en el lugar la respuesta del suelo en el área donde se ha presentado la actividad telúrica y aportar elementos técnicos para orientar las acciones de prevención y atención que puedan requerirse.

La situación llevó además a la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, a solicitar a los 47 alcaldes del departamento que activen sus respectivos Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. La instrucción busca que las administraciones locales revisen sus planes de contingencia y adopten medidas preventivas ante la posibilidad de que continúen los movimientos.

Otro de los llamados realizados por la mandataria está relacionado con la información que reciben los habitantes. La Gobernación pidió mantener la comunicación a través de canales institucionales y evitar la circulación de rumores o datos que no hayan sido confirmados por las autoridades competentes.

Dentro de las recomendaciones también se encuentra la preparación de un kit básico para atender una eventual emergencia. Las autoridades sugirieron que los hogares cuenten con elementos como agua, silbato, linterna, tapabocas y un botiquín, como parte de las medidas de preparación frente a fenómenos naturales.

Por otro lado, como medida preventiva para proteger a los estudiantes, las instituciones educativas de Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles y San Antonio funcionarán bajo la modalidad de escuela en casa. Para continuar con las actividades académicas, los establecimientos utilizarán guías y clases virtuales, además del acompañamiento de los docentes.

El Servicio Geológico Colombiano había reportado más de 130 sismos en Chaparral durante el lunes 21 de septiembre, situación que motivó el seguimiento especial de las autoridades y el desplazamiento de la comisión técnica.

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La Gobernación señaló que el monitoreo de la actividad sísmica continuará de manera permanente y que las medidas adoptadas buscan fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios. En ese sentido, Matiz insistió en la importancia de mantener al departamento en “modo prevención” y reforzar las acciones pedagógicas.

Mientras avanza la evaluación técnica en Chaparral, las autoridades mantienen el llamado a la población para permanecer atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.