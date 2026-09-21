¿Qué está pasando en Chaparral, Tolima? Servicio Geológico explicó por qué hubo más de 130 temblores en pocas horas

Chaparral, Tolima, ha registrado una intensa actividad sísmica durante las últimas horas, con decenas de movimientos reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La mayoría de los eventos se concentró en este municipio y varios ocurrieron con pocos minutos de diferencia.

“Con corte, a las 3.30 de la tarde del 21 de septiembre, se tienen más de 130 eventos sísmicos con magnitudes mayor a 2. De estos, 5 corresponden a magnitudes mayores a 4.0”, señaló el Servicio Geológico Colombiano.

No deja de temblar en Chaparral, Tolima: SGC confirmó el más reciente sismo; su magnitud y profundidad

La actividad no se limitó a un único temblor. El reporte del SGC muestra que los movimientos continuaron durante buena parte del lunes 21 de septiembre, desde la madrugada hasta después de las 3:00 de la tarde. En la secuencia aparecen numerosos sismos de magnitudes 2 y 3, además de varios que alcanzaron magnitud 4.

Chaparral ha registrado decenas de movimientos sísmicos

El registro del SGC evidencia una concentración importante de eventos en Chaparral. Durante la mañana se presentaron movimientos de magnitudes 2,3; 2,6; 3,0; 3,2 y 4,0, entre otros.

La actividad continuó después del mediodía. A las 12:30 p. m. se registró un sismo de magnitud 2,8 y posteriormente se reportaron nuevos movimientos de 2,5, 2,3, 3,1 y 3,2. A la 1:48 p. m. ocurrió uno de magnitud 4,1, seguido por otros temblores de menor magnitud.

Chaparral acumula decenas de movimientos sísmicos desde el domingo 20 de septiembre. Foto: SGC / Getty Images

En total, el listado consultado muestra una sucesión prolongada de movimientos con epicentro principalmente en Chaparral, mientras que también aparecen algunos registros en municipios cercanos como San Antonio.

La mayoría de los eventos reportados fueron clasificados como superficiales, de acuerdo con la información disponible en el sistema de monitoreo del SGC.

¿Por qué están ocurriendo tantos temblores en Chaparral, Tolima?

Ante la inquietud generada por la actividad sísmica, el Servicio Geológico Colombiano explicó que Chaparral se encuentra en una zona donde históricamente se presenta una cantidad importante de movimientos telúricos.

Según la explicación entregada por la entidad, al revisar los registros acumulados de sismicidad desde enero de 2024 hasta septiembre de 2026, se observa que la zona presenta una actividad sísmica que forma parte de su comportamiento habitual.

Por esta razón, la aparición de numerosos movimientos en un periodo corto no implica necesariamente que exista un fenómeno extraordinario en el departamento.

La actividad sísmica responde a la dinámica natural de las placas y fallas geológicas de la zona. Foto: Getty Images

La presencia de esta actividad, sin embargo, no permite predecir que ocurrirá un sismo de mayor magnitud. El monitoreo de la entidad busca establecer cómo evoluciona la secuencia y determinar sus características.

Varios temblores alcanzaron magnitud 4

Uno de los aspectos que más llama la atención en el registro es la presencia de varios eventos de magnitud 4 o superior.

Durante el 21 de septiembre aparecen sismos de magnitud 4,1 a las 4:52 a. m. y a la 1:48 p. m., además de movimientos de magnitud 4,0 registrados a las 9:48 a. m. y 11:23 a. m.

Sin embargo, la mayor parte de los movimientos tuvo una magnitud inferior a 3,0. Esto explica por qué el listado presenta una gran cantidad de registros en un periodo relativamente corto.

La frecuencia de los eventos no significa, por sí misma, que esté próximo a ocurrir un terremoto de mayor magnitud. La actividad sísmica no permite establecer de antemano cuándo ocurrirá un sismo ni cuál será su magnitud.

Hasta el momento, los registros consultados muestran una actividad concentrada principalmente en Chaparral, con numerosos eventos de magnitudes bajas y algunos movimientos que alcanzaron magnitud 4,1.