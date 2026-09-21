Caos en Barranquilla por arroyos: vehículos y hasta baños móviles fueron arrastrados por las fuertes corrientes de agua

La lluvia convirtió varios puntos de la ciudad en escenarios de riesgo. Personas y conductores tuvieron que enfrentarse a fuertes corrientes de agua.

Emergencias en Barranquilla por cuenta de las lluvias: reportan árboles caídos y un bus atrapado en un arroyo

Barranquilla vivió una mañana complicada por las fuertes lluvias de este lunes, que provocaron el crecimiento de varios arroyos y generaron diferentes emergencias en sectores de la ciudad.

Una de las escenas más impactantes se registró en el centro, donde un motociclista terminó siendo arrastrado por la corriente. En las imágenes se observa al hombre aferrado a su motocicleta mientras el agua lo desplazaba varios metros.

Motociclista siendo arrastrado por arroyo Foto: Captura de pantalla Cuentas de X: Primero Barranquilla, CTV Barranquilla, Noticias RCN / Montaje SEMANA

El motociclista aparentemente intentaba evitar que la corriente también se llevara su vehículo. Según la información conocida hasta el momento, habría sido rescatado varios metros más adelante. Sin embargo, no existe un reporte oficial de las autoridades sobre lo ocurrido.

La fuerza de las corrientes también quedó registrada en la carrera 40 con calle 42, en el centro de Barranquilla. Allí, varios ciudadanos tuvieron que movilizarse para evitar que algunos vehículos fueran arrastrados por el agua.

Taxi siendo arrastrado por los arroyos Foto: Captura de pantalla Cuentas de X: Primero Barranquilla, CTV Barranquilla, Noticias RCN / Montaje SEMANA

Pero las emergencias no terminaron allí. En el bulevar de Simón Bolívar se presentó una curiosa escena: un baño móvil terminó siendo arrastrado por la creciente de un arroyo; la persona que se encontraba al interior del mismo intentaba salir del lugar. Ciudadanos registraron en video el caso.

Baño móvil siendo arrastrado por arroyo Foto: Captura de pantalla Cuentas de X: Primero Barranquilla, CTV Barranquilla, Noticias RCN / Montaje SEMANA

Las diferentes escenas ocurrieron mientras un fuerte aguacero afectaba a Barranquilla y evidencian nuevamente la fuerza que pueden alcanzar los arroyos durante las lluvias.

Los registros de la jornada muestran a personas intentando ponerse a salvo y a ciudadanos interviniendo para evitar que los vehículos fueran alcanzados por las corrientes.

Ante el pronóstico de continuidad de las lluvias, se recomienda extremar las medidas de seguridad y evitar transitar por zonas donde se formen corrientes de agua.

Los organismos de socorro también recomiendan mantenerse alerta durante los aguaceros, especialmente en sectores donde los arroyos puedan aumentar rápidamente su caudal.