Atlántico

Tragedia en Atlántico: menor de 15 años cayó a un arroyo en medio de la lluvia y murió. Esta es la trágica historia

Desde la Alcaldía de Soledad lamentaron lo sucedido.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

1 de octubre de 2025, 7:31 p. m.
Arroyo de donde desapareció menor de edad en Soledad, Atlántico. Terminó muerto.
Arroyo donde desapareció menor de edad en Soledad, Atlántico. | Foto: Josefina Villarreal - EL HERALDO - CORTESÍA.

Una tragedia se registró este miércoles, 1 de octubre, cuando organismos de socorro y la comunidad encontró el cuerpo sin vida de un adolescente de 15 años de edad que había caído a un caudaloso arroyo en el municipio de Soledad, Atlántico.

El hallazgo ocurrió en el arroyo El Platanal, donde el cuerpo fue encontrado con lo que serían varios golpes, por lo que las autoridades judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla.

“La Alcaldía de Soledad lamenta profundamente el fallecimiento del joven Alves Jesús Revilla Maza, de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el sector 7 de agosto, a la altura del mercado público municipal, luego de haber sido arrastrado por las aguas del arroyo Platanal durante las fuertes lluvias registradas el pasado lunes”, explicaron desde la Alcaldía de Soledad por medio de un comunicado.

A su turno, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, dio a conocer que desde que conocieron el caso activaron la búsqueda con todas las dependencias correspondientes.

“Vamos a cuidar a nuestros hijos. Bañarse en los arroyos no es diversión, es un acto de irresponsabilidad; hoy una familia sufre la pérdida de un ser querido, como padres se debe velar por la seguridad de nuestra juventud”, dijo la mandataria.

Sandoval también aseguró que es necesario que los residentes del municipio de Soledad sean prudentes cuando llueva para así poder evitar este tipo de tragedias.

“La vida de los soledeños depende de nuestras decisiones. Ninguna imprudencia vale más que una vida”, y anunció que la administración municipal brindará acompañamiento psicosocial, moral y administrativo a la familia del joven fallecido", sostuvo.

Estas son algunas de las recomendaciones que han emitido desde la Alcaldía de Soledad para poder evitar este tipo de casos lamentables.

  • No arrojar basura a los arroyos.
  • Reportar inmediatamente alcantarillas obstruidas.
  • Limpieza profunda de canaletas.
  • Hacerle seguimiento a la estructura de su vivienda.
  • Proteger a niños y adultos de zonas de riesgo.
  • Atender siempre las recomendaciones de los organismos de emergencia.

