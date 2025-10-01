Decomisan fusil y otras armas de Los Costeños en Barranquilla; ¿a quién iban a asesinar?

Aunque hay una tregua criminal en el Atlántico, las autoridades siguen dando duros golpes a las bandas delincuenciales en Barranquilla. La Policía Metropolitana dio a conocer la captura de un peligroso integrante de Los Costeños, a quien le encontraron varias armas de fuego, incluyendo un fusil.

De acuerdo con lo conocido por las autoridades judiciales, el hombre conocido con el alias de Negro Daniel, era el responsable de entregar las armas de fuego a los sicarios para cometer homicidios selectivos en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

En el operativo, los uniformados de la Policía decomisaron un fusil AR-15 calibre 5.56 mm, un proveedor de fusil, una mira telescópica 4x32, veinticinco cartuchos sin percutir calibre 9 mm y tres mil gramos de marihuana.

“Lo que se está verificando es quién o quiénes eran los objetivos porque sabemos que esas armas de fuego no llegan para tenerlas guardadas sino para las confrontaciones ilegales que libran con otras organizaciones ilegales”, dijo una fuente judicial consultada por SEMANA.

Operativos de la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, desde la Policía avanzan con las investigaciones para determinar en qué casos de hurto en sus diferentes modalidades está inmerso el sujeto capturado.

“Alias el Negro Daniel haría parte de la estructura criminal Los Costeños, bajo las órdenes de alias la Hormiga, cabecilla de esta organización. Alias el Negro Daniel estaría vinculado a actividades delictivas como la venta, almacenamiento, transporte y expendio de armas de fuego y estupefacientes, utilizadas para cometer delitos como el sicariato y el hurto en todas sus modalidades”, explicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

A su turno, el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que estos operativos seguirán en diferentes puntos de la ciudad, donde delinquen estas organizaciones.

“Estas acciones forman parte de las estrategias implementadas para impactar las estructuras criminales responsables de la venta, almacenamiento, transporte y expendio de armas de fuego, estupefacientes, así como de actividades relacionadas con el hurto y el sicariato en Barranquilla y su área metropolitana”, indicó.

Policía de Barranquilla intensifica operativos. | Foto: Suministrada a SEMANA.