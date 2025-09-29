Sindicato de la Universidad del Atlántico pide renuncia del aspirante Leyton Barrios a la rectoría por “graves inconsistencias”

En Barranquilla sigue la puja por quién será el próximo rector de la Universidad del Atlántico en medio de una contienda en la que se enfrentan los poderosos Char con el presidente Gustavo Petro, que ya tiene su candidato: el joven Wilson Quimbayo.

Los ‘ungidos’ de la casa Char son: Leyton Barrios (Fuad y Alex) y Danilo Hernández (Arturo), pero el primero ha generado polémica por unas supuestas graves inconsistencias en su experiencia como docente universitario, así lo dio a conocer el Sindicato de la Universidad del Atlántico que exige su renuncia. Son 19 candidatos en total los que pelean el puesto que maneja un jugoso presupuesto cada año.

“Certificaciones laborales contradictorias expedidas por la misma institución; incumplimiento de los requisitos de dedicación docente establecidos en el Acuerdo Superior 023 de 2025; y una supuesta ‘experiencia administrativa en educación superior’ que no corresponde a funciones de dirección académica real”, se lee en el documento firmado por Jaime Iván Borrero Samper, presidente del sindicato.

Sindicato de la Universidad del Atlántico pide la renuncia de Leyton Barrios. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Al mismo tiempo, señalan: “En lugar de garantizar la transparencia, ha preferido el silencio o la complacencia”.

En la carta también le piden a Barrios: “Al señor Leyton Barrios, que, por respeto a los trabajadores, docentes y estudiantes de esta universidad, renuncie de inmediato a su aspiración a la rectoría. Persistir en ella solo profundiza la desconfianza y amenaza la legitimidad del proceso electoral”.

Desde el sindicato aseguraron que la Universidad del Atlántico no es “botín de poder” y que, por el contrario, debe haber democracia y transparencia.

“La rectoría se gana con méritos, con trayectoria académica y administrativa comprobada, y con respeto a la comunidad universitaria, no con certificados acomodados ni silencios cómplices”, aseguraron.

Universidad del Atlántico. | Foto: Universidad del Atlántico.