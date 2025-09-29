Suscribirse

Barranquilla

Sindicato de la Universidad del Atlántico pide renuncia del aspirante Leyton Barrios a la rectoría por “graves inconsistencias”

Barrios es uno de los ‘ungidos’ por dos de los Char, mientras que Arturo respalda a Danilo Hernández, actual rector y aspirante.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 6:26 p. m.
Leyton Barrios, aspirante a la rectoría de la Universidad del Atlántico.
Leyton Barrios, aspirante a la rectoría de la Universidad del Atlántico. | Foto: Montaje SEMANA.

En Barranquilla sigue la puja por quién será el próximo rector de la Universidad del Atlántico en medio de una contienda en la que se enfrentan los poderosos Char con el presidente Gustavo Petro, que ya tiene su candidato: el joven Wilson Quimbayo.

Los ‘ungidos’ de la casa Char son: Leyton Barrios (Fuad y Alex) y Danilo Hernández (Arturo), pero el primero ha generado polémica por unas supuestas graves inconsistencias en su experiencia como docente universitario, así lo dio a conocer el Sindicato de la Universidad del Atlántico que exige su renuncia. Son 19 candidatos en total los que pelean el puesto que maneja un jugoso presupuesto cada año.

“Certificaciones laborales contradictorias expedidas por la misma institución; incumplimiento de los requisitos de dedicación docente establecidos en el Acuerdo Superior 023 de 2025; y una supuesta ‘experiencia administrativa en educación superior’ que no corresponde a funciones de dirección académica real”, se lee en el documento firmado por Jaime Iván Borrero Samper, presidente del sindicato.

Contexto: La puja entre Petro y los Char por la elección del nuevo rector de la Universidad Atlántico; estos son los detalles
Sindicato de la Universidad del Atlántico pide la renuncia de Leyton Barrios.
Sindicato de la Universidad del Atlántico pide la renuncia de Leyton Barrios. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Al mismo tiempo, señalan: “En lugar de garantizar la transparencia, ha preferido el silencio o la complacencia”.

En la carta también le piden a Barrios: “Al señor Leyton Barrios, que, por respeto a los trabajadores, docentes y estudiantes de esta universidad, renuncie de inmediato a su aspiración a la rectoría. Persistir en ella solo profundiza la desconfianza y amenaza la legitimidad del proceso electoral”.

Desde el sindicato aseguraron que la Universidad del Atlántico no es “botín de poder” y que, por el contrario, debe haber democracia y transparencia.

“La rectoría se gana con méritos, con trayectoria académica y administrativa comprobada, y con respeto a la comunidad universitaria, no con certificados acomodados ni silencios cómplices”, aseguraron.

Contexto: Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el evento que le rendirá tributo al escritor Orlando Fals: le contamos
Universidad del Atlántico.
Universidad del Atlántico. | Foto: Universidad del Atlántico.

Los otros candidatos son Álvaro González, Wilfred Vilardi Nagles, Dalmiro García Estrada, Sandra Patricia Plata Coronado, Salomón David Consuegra Pacheco, Guillermo Eliécer Valencia Ochoa, Alcides de Jesús Padilla Sierra, Octavio Eduardo Ibarra Consuegra, Marcela Cristina Cuéllar Sánchez, Dalin de Jesús Miranda Salcedo, Edinson Hurtado Ibarra, Pedro Luis de la Torre Márquez, Norma Constanza Vera Salazar, Vera Judith Blanco Miranda, Julio José Mejía Fontalvo y Ángel David Polo Córdoba.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Emilio Tapia fue citado a una nueva audiencia para que repare económicamente a las víctimas del carrusel de la contratación en Bogotá

2. Controvertida ley de California: médicos pueden enviar pastillas abortivas de forma anónima a sus pacientes

3. “Nos tienen chuzados”: familia de Álvaro Leyva pregunta cómo Gustavo Petro sabía sobre denuncia del excanciller en Estados Unidos

4. Armando Benedetti respondió a quienes lo acusan de apoyar a Daniel Quintero: “Han estado amamantados por Petro”

5. Destapan pantallazos y chats del presunto escándalo de apuestas en el Deportivo Pasto: periodista soltó detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoUniversidad del Atlántico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.