Suscribirse

Barranquilla

Delitos han disminuido tras intensos operativos de la Policía contra bandas criminales en Barranquilla: esto dijo el alcalde Char

El anuncio fue realizado por el mandatario de los barranquilleros por medio de su cuenta en la red social X.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 12:39 p. m.
Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por medio de su cuenta en la red social X, dio a conocer la reducción de varios delitos en la ciudad tras intensos operativos de la Policía Metropolitana contra estructuras ilegales que colocan en jaque la seguridad ciudadana.

“Gracias a Dios, hoy podemos anunciar que la seguridad en Barranquilla está dando buenos resultados. En septiembre, nuestra ciudad logró una importante reducción de delitos”, dijo Char.

El mandatario aprovechó y entregó cifras que muestran cómo los delitos se han disminuido en varias de sus modalidades en la capital del Atlántico.

“Frente al mismo mes del 2024, bajamos la cifra de: Homicidios a un 56%, hurto a personas a un 34%, hurto a comercio a un 89% y extorsión a un 87%”, detalló el alcalde por X.

Char precisó que desde su administración no han bajado la guardia contra las bandas criminales que colocan en jaque la tranquilidad de las personas que residen en Barranquilla.

“Estos resultados son posibles gracias a todas las inversiones que estamos haciendo en materia de seguridad con los impuestos de los barranquilleros: nuevos softwares, CAI, estaciones, motocicletas, modernización de equipos y más herramientas tecnológicas para la tranquilidad de nuestra gente”, indicó.

Policía de Barranquilla intensifica operativos para evitar ataques del Clan del Golfo.
Policía de Barranquilla intensifica operativos para evitar ataques del Clan del Golfo. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En la publicación realizada por medio de su cuenta en la red social X, el alcalde Char, le hizo una petición clave a la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“Le pedimos a la Policía que no baje la guardia, porque los barranquilleros merecen vivir en paz y tranquilidad. ¡Vamos con toda, que sí se puede!“, finalizó.

Contexto: Caen tres peligrosos sicarios de Los Costeños en Baranoa, Atlántico: así fue el operativo de la Policía

De acuerdo con información de la Alcaldía de Barranquilla, siguen entregándole herramientas a los uniformados de la Policía con el fin de poder hacerle frente a los hechos delictivos que suceden en la ciudad.

“La Alcaldía de Barranquilla continúa robusteciendo las capacidades de la fuerza pública para lograr efectividad en la lucha contra todos los delitos, por lo que la estrategia de seguridad del alcalde Alejandro Char desde 2024 ha entregado a la Policía 600 motocicletas, 70 camionetas, 55 CAI Móviles, 600 radios, 500 computadores, 600 radios de comunicación y un nuevo sitio de repetición de comunicaciones”, detallaron en un comunicado.

Contexto: Sindicato de la Universidad del Atlántico pide renuncia del aspirante Leyton Barrios a la rectoría por “graves inconsistencias”

Desde la Policía Metropolitana seguirán los duros golpes contra organizaciones ilegales que quieren seguir sembrando el terror como Los Costeños, Los Pepes y el Clan del Golfo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Números de la suerte de Walter Mercado para este 1 de octubre: predicciones para los 12 signos a inicio de mes

2. Ideam entregó el pronóstico para el primer día del mes de Halloween: advirtió lluvias y tormentas eléctricas este 1 de octubre

3. Arne Slot puso la cara: esto dijo sobre el reemplazo de Luis Díaz tras sufrir otra derrota

4. Furor en redes sociales: Elon Musk eliminó Netflix y causó una ola de saboteo a la plataforma de streaming; ¿por qué lo hizo?

5. Exministro Wilson Ruiz amplió su denuncia contra Petro ante la CPI: “Es clara su intención por fortalecer los grupos terroristas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoAlejandro Char

Noticias Destacadas

Operativos de la Policía de Barranquilla.

Delitos han disminuido tras intensos operativos de la Policía contra bandas criminales en Barranquilla: esto dijo el alcalde Char

Redacción Semana
Leyton Barrios, aspirante a la rectoría de la Universidad del Atlántico.

Sindicato de la Universidad del Atlántico pide renuncia del aspirante Leyton Barrios a la rectoría por “graves inconsistencias”

Redacción Semana
Barranquilla Cityscape

Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el evento que le rendirá tributo al escritor Orlando Fals: le contamos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.