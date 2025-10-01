El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por medio de su cuenta en la red social X, dio a conocer la reducción de varios delitos en la ciudad tras intensos operativos de la Policía Metropolitana contra estructuras ilegales que colocan en jaque la seguridad ciudadana.

“Gracias a Dios, hoy podemos anunciar que la seguridad en Barranquilla está dando buenos resultados. En septiembre, nuestra ciudad logró una importante reducción de delitos”, dijo Char.

El mandatario aprovechó y entregó cifras que muestran cómo los delitos se han disminuido en varias de sus modalidades en la capital del Atlántico.

“Frente al mismo mes del 2024, bajamos la cifra de: Homicidios a un 56%, hurto a personas a un 34%, hurto a comercio a un 89% y extorsión a un 87%”, detalló el alcalde por X.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, anuncia reducción de delitos tras los operativos de la Policía contra bandas criminales. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/CmDhYM3JY7 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2025

Char precisó que desde su administración no han bajado la guardia contra las bandas criminales que colocan en jaque la tranquilidad de las personas que residen en Barranquilla.

“Estos resultados son posibles gracias a todas las inversiones que estamos haciendo en materia de seguridad con los impuestos de los barranquilleros: nuevos softwares, CAI, estaciones, motocicletas, modernización de equipos y más herramientas tecnológicas para la tranquilidad de nuestra gente”, indicó.

Policía de Barranquilla intensifica operativos para evitar ataques del Clan del Golfo. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Gracias a Dios, hoy podemos anunciar que la seguridad en Barranquilla está dando buenos resultados.



En septiembre, nuestra ciudad logró una importante reducción de delitos. Frente al mismo mes del 2024, bajamos la cifra de:

✅ Homicidios a un 56%.

✅ Hurto a personas a un 34%.… pic.twitter.com/IcMIBksubw — Alejandro Char (@AlejandroChar) October 1, 2025

En la publicación realizada por medio de su cuenta en la red social X, el alcalde Char, le hizo una petición clave a la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“Le pedimos a la Policía que no baje la guardia, porque los barranquilleros merecen vivir en paz y tranquilidad. ¡Vamos con toda, que sí se puede!“, finalizó.

De acuerdo con información de la Alcaldía de Barranquilla, siguen entregándole herramientas a los uniformados de la Policía con el fin de poder hacerle frente a los hechos delictivos que suceden en la ciudad.

“La Alcaldía de Barranquilla continúa robusteciendo las capacidades de la fuerza pública para lograr efectividad en la lucha contra todos los delitos, por lo que la estrategia de seguridad del alcalde Alejandro Char desde 2024 ha entregado a la Policía 600 motocicletas, 70 camionetas, 55 CAI Móviles, 600 radios, 500 computadores, 600 radios de comunicación y un nuevo sitio de repetición de comunicaciones”, detallaron en un comunicado.