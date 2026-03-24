Barranquilla estrena bus turístico: conozca cómo funciona y más detalles de los recorridos que ofrecerá

El pasado domingo, 22 de marzo, Barranquilla estrenó un nuevo servicio de bus turístico llamado Baq Tour, el cual dio inicio a sus operaciones con una jornada gratuita pensada para que 160 barranquilleros y visitantes vivieran la ciudad desde otra perspectiva.

Según lo informado por la administración local, este bus fue presentado como parte de su estrategia para impulsar el turismo urbano en La Arenosa, celebrando su transformación cultural y ambiental, que la ha llevado a consolidarse como un destino moderno, vibrante y competitivo.

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“¡Qué alegría verlos recorrer y disfrutar nuestra ciudad en BAQTour! En su primer día, más de 160 barranquilleros y visitantes se sumaron a esta experiencia en tres recorridos donde pudieron disfrutar la ciudad, conectarse con su historia y redescubrirla desde una nueva mirada", destacó el alcalde Alejandro Char.

Asimismo, indicó que iniciativas como esta buscan impulsar el turismo, atrayendo a más visitantes para que descubran y disfruten todo lo que ofrece Barranquilla.

Este bus turístico panorámico de doble piso tiene capacidad para trasladar a más de 50 pasajeros y cuenta con dos ambientes para quienes deciden viajar en él: un primer nivel cerrado con aire acondicionado y un segundo piso abierto destinado a recorridos al aire libre.

Durante el inicio de sus operaciones, que se llevó a cabo de forma gratuita, el recorrido partió desde el Gran Malecón, en el sector Puerta de Oro, y transitó por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Caimán del Río, las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, la Luna del Río, la Ventana de Campeones y el Museo a Cielo Abierto.

En este recorrido inmersivo, de acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, los usuarios tuvieron la oportunidad de interactuar en dos paradas especiales:

20 minutos en la estatua de Shakira y la Luna del Río.

30 minutos en el Museo a Cielo Abierto

El Distrito explicó que con este proyecto se busca ampliar las opciones para recorrer distintos espacios urbanos de Barranquilla: “Más allá de ser esa ciudad de industrial y comercial, la ciudad se volvió un epicentro del turismo. Y más hoy que tenemos un Carnaval, que tenemos un Barrio Abajo, un Puerto Mocho, y bueno, esta ciudad cada día gana más en el marco de lo turístico y eso nos mantiene la economía muy vibrante”, aseguró el alcalde.

El bus funciona con tecnología Euro 6, un estándar que reduce emisiones contaminantes frente a los motores que se utilizan tradicionalmente y que, por sus características, forma parte de las acciones relacionadas con sostenibilidad y reducción del impacto ambiental.

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Adicionalmente, cuenta con conexión wifi para los pasajeros y un sistema de audio inteligente que acompaña el recorrido con información sobre los lugares visitados. También dispone de cámaras de seguridad y un sistema digital de conteo de pasajeros para el control de la operación.

Para garantizar un buen servicio, la operación del Baq Tour estará a cargo de una empresa turística especializada: “Esto es un legado cultural que tenemos que cuidar y preservar por la prosperidad de nuestra gente”, añadió el mandatario barranquillero.