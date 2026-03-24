Turismo

Así es el pueblo que alberga una de las iglesias más imponentes de Cundinamarca; tiene 70 metros de altura

Este templo suele recibir varios feligreses en Semana Santa.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
24 de marzo de 2026, 1:17 p. m.
Iglesias para visitar en Cundinamarca.
Iglesias para visitar en Cundinamarca. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Tocaima / API

Con la llegada de la Semana Santa, surge una excelente oportunidad para recorrer diversas rutas de turismo religioso que conectan a Bogotá con el departamento de Cundinamarca. El propósito de estos trayectos es incentivar las visitas a templos emblemáticos, que cautivan con su arquitectura e historia.

Entre ellos se destaca la Iglesia Parroquial de Tocaima, un templo que posee una arquitectura imponente y particular, donde es posible apreciar la imagen colonial de San Jacinto, una campana colonial en una de sus torres y murales elaborados por Alfredo Garzón, quien utilizó personajes del pueblo para narrar la historia del mismo.

El plan nocturno en Cali que cada vez atrae a más viajeros; influencer comparte su experiencia: “Dura entre 40 a 45 minutos”

Este centro de congregación, según la Alcaldía Municipal de Tocaima, se consolida como una de las iglesias más imponentes de Cundinamarca, con 70 metros de altura.

Uno de los elementos que la hace especialmente atractiva es el reloj de origen italiano ubicado en una de sus torres, el cual aporta un aire distintivo y elegante a su arquitectura.

Turismo

Reportan importante incremento en el tráfico aéreo en Colombia en el inicio de 2026

Turismo

Barranquilla estrena bus turístico: conozca cómo funciona y más detalles de los recorridos que ofrecerá

Turismo

Turista muestra, sorprendido, algunas de las joyas naturales más hermosas para visitar en el oriente antioqueño

Turismo

Turismo religioso: esta es la agenda completa de actividades programadas en Cartagena para la Semana Santa 2026

Turismo

El plan nocturno en Cali que cada vez atrae a más viajeros; influencer comparte su experiencia: “Dura entre 40 a 45 minutos”

Turismo

El pequeño pueblo boyacense reconocido por sus expresiones culturales y religiosas, un acogedor destino a más de dos horas de Tunja

Turismo

Revelan cuáles son los países más felices del mundo; por primera vez uno de Latinoamérica entra al top cinco

Turismo

El pueblo cundinamarqués, cuyo nombre colonial es ‘Hidalga’, que cautiva con su clima cálido y fuentes naturales azufradas

Turismo

Así es la “tierra de gigantes” de Cundinamarca, un destino ideal para practicar deportes extremos y hacer avistamiento de aves

Turismo

Semana Santa en Sopó: actividades imperdibles y sitios icónicos para visitar durante esta temporada

Quienes desean hacer turismo religioso en este pueblo cundinamarqués, otros sitios de interés para visitar son:

  • La Capilla San Jacinto, construida por los indios Panchesen en 1629, junto con el convento anexo de Santo Domingo.
  • Sendero El Portillo, donde se realizó la primera misa antes de fundar el municipio.
YouTube video equ_CFlrLDo thumbnail

¿Qué otros lugares visitar en Tocaima?

Este municipio de Cundinamarca cuenta con varios lugares para explorar, como los petroglifos, unas piedras grabadas por los indígenas en los cerros.

También está el Puente de los Suspiros, lugar de la dramática despedida de los leprosos; el Museo paleontológico, situado en la vereda Pubenza del pueblo.

A la lista se suma el cerro Guacaná, sostenido, según la leyenda, por una columna de oro; el Alto de Limba es otro sitio de interés imperdible, donde se dice que Jiménez de Quesada hizo colocar una tinaja para calmar la sed de los viajeros.

Tocaima, Cundinamarca
Parque principal de Tocaima Foto: Cortesía - Alcaldía Municipio de Tocaima / API

Por otro lado, se destacan los baños azufrados de Tocaima como Catarnica y Acuatá, y los medicinales de Santa Lucía, Los Pantanos y El Hervidero.

Turismo religioso: esta es la agenda completa de actividades programadas en Cartagena para la Semana Santa 2026

El parque principal es otra parada obligada para quienes visitan el pueblo. Este lugar se caracteriza por contar con más de 100 especies vegetales y por ser uno de los más grandes de Colombia, señala la misma entidad.

Para quienes desean descubrir el talento artesanal de los habitantes de Tocaima, se recomienda incluir en el itinerario una visita al Camellón del Río. En este lugar se concentra la mayoría de los fabricantes de canastos, a quienes es posible ver trabajando en vivo, además de adquirir sus productos a precios muy accesibles.