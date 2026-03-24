Así es el pueblo que alberga una de las iglesias más imponentes de Cundinamarca; tiene 70 metros de altura

Con la llegada de la Semana Santa, surge una excelente oportunidad para recorrer diversas rutas de turismo religioso que conectan a Bogotá con el departamento de Cundinamarca. El propósito de estos trayectos es incentivar las visitas a templos emblemáticos, que cautivan con su arquitectura e historia.

Entre ellos se destaca la Iglesia Parroquial de Tocaima, un templo que posee una arquitectura imponente y particular, donde es posible apreciar la imagen colonial de San Jacinto, una campana colonial en una de sus torres y murales elaborados por Alfredo Garzón, quien utilizó personajes del pueblo para narrar la historia del mismo.

El plan nocturno en Cali que cada vez atrae a más viajeros; influencer comparte su experiencia: “Dura entre 40 a 45 minutos”

Este centro de congregación, según la Alcaldía Municipal de Tocaima, se consolida como una de las iglesias más imponentes de Cundinamarca, con 70 metros de altura.

Uno de los elementos que la hace especialmente atractiva es el reloj de origen italiano ubicado en una de sus torres, el cual aporta un aire distintivo y elegante a su arquitectura.

Quienes desean hacer turismo religioso en este pueblo cundinamarqués, otros sitios de interés para visitar son:

La Capilla San Jacinto, construida por los indios Panchesen en 1629, junto con el convento anexo de Santo Domingo.

construida por los indios Panchesen en 1629, junto con el convento anexo de Santo Domingo. Sendero El Portillo, donde se realizó la primera misa antes de fundar el municipio.

¿Qué otros lugares visitar en Tocaima?

Este municipio de Cundinamarca cuenta con varios lugares para explorar, como los petroglifos, unas piedras grabadas por los indígenas en los cerros.

También está el Puente de los Suspiros, lugar de la dramática despedida de los leprosos; el Museo paleontológico, situado en la vereda Pubenza del pueblo.

A la lista se suma el cerro Guacaná, sostenido, según la leyenda, por una columna de oro; el Alto de Limba es otro sitio de interés imperdible, donde se dice que Jiménez de Quesada hizo colocar una tinaja para calmar la sed de los viajeros.

Parque principal de Tocaima Foto: Cortesía - Alcaldía Municipio de Tocaima / API

Por otro lado, se destacan los baños azufrados de Tocaima como Catarnica y Acuatá, y los medicinales de Santa Lucía, Los Pantanos y El Hervidero.

Turismo religioso: esta es la agenda completa de actividades programadas en Cartagena para la Semana Santa 2026

El parque principal es otra parada obligada para quienes visitan el pueblo. Este lugar se caracteriza por contar con más de 100 especies vegetales y por ser uno de los más grandes de Colombia, señala la misma entidad.

Para quienes desean descubrir el talento artesanal de los habitantes de Tocaima, se recomienda incluir en el itinerario una visita al Camellón del Río. En este lugar se concentra la mayoría de los fabricantes de canastos, a quienes es posible ver trabajando en vivo, además de adquirir sus productos a precios muy accesibles.