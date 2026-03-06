Turismo

El pueblo de Cundinamarca que cautiva con su clima frío y sus paisajes montañosos, ideal para los amantes de la naturaleza

Se ubica a 90 kilómetros de Bogotá.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 7:09 p. m.
Villapinzón
Villapinzón Foto: Mariana Estrada

El departamento de Cundinamarca es considerado como un destino ideal tanto para escapadas de un día como para viajes de fin de semana gracias a su variedad de atractivos.

Entre sus 116 municipios está Villapinzón, ubicado a aproximadamente 90 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima frío y sus paisajes montañosos, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la cordillera Oriental, Villapinzón tiene una altitud de aproximadamente 2.800 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, agrega la entidad.

Turismo

Destacan que el turismo se consolida como segundo generador de divisas en Colombia; supera al café y al carbón

Turismo

Advierten sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en el turismo internacional

Turismo

A 20 minutos de Barranquilla: el pueblo que enamora con lindas playas, historia y variedad de atractivos naturales

Turismo

Así es uno de los pueblos más fríos y de mayor altitud de Boyacá, un destino con gran riqueza natural e ideal para el ecoturismo

Turismo

El municipio tolimense ubicado en una meseta, rodeado de verdes montañas y con una represa, un destino ideal para la aventura

Turismo

El pueblo boyacense cuyo origen se relaciona con popular leyenda de desamor, un destino que esconde joyas patrimoniales únicas

Turismo

El destino boyacense de clima cálido, rodeado de cascadas y perfecto para pasar días de descanso

Turismo

A dos horas de Bogotá: estos son los encantos del pueblo más caluroso de Cundinamarca, un destino ideal para el descanso

Turismo

A una hora de Bogotá, este es considerado uno de los pueblos más bonitos de la región

Nación

Hombre que atacó a su pareja con un cuchillo, frente a su hija, fue capturado en Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Historia

La historia de Villapinzón se remonta a la época prehispánica. Su territorio fue habitado por los indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente en 1764 por Francisco de Vargas, con el nombre de Hatoviejo.

Posteriormente, la Asamblea de Cundinamarca le cambió el nombre por el de Pinzón en honor del General Próspero Pinzón. Luego le dio el título de villa, quedando Villapinzón.

Economía

En relación con la economía, la principal la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de papa, maíz y hortalizas.

Es considerado uno de los principales productores de papa de Cundinamarca y el país. Adicionalmente, “se han incrementado cultivos de fresas, zanahoria”, señala la diócesis de Zipaquirá, a la que está adscrita la parroquia del municipio.

El reto más grande del río nace porque el 97 por ciento de sus aguas se encuentran contaminadas. Únicamente hay 11 kilómetros de aguas cristalinas cerca del Páramo de Guacheneque, en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca.
En Villapinzón nace el río Bogotá. Foto: Nicolás Acevedo Ortiz.

“La producción de cueros y la ganadería también son actividades económicas importantes. Además, el municipio cuenta con pequeñas industrias y comercios locales que contribuyen a la economía”, agrega la gobernación.

Sitios de interés

La riqueza del municipio, con sus montañas y cuerpos de agua, ofrece un sitio destacado para el ecoturismo y las actividades recreativas en la naturaleza.

Uno de los principales atractivos es el mirador La Princesa, que tiene una gran vista de la región. Tiene un monumento a la princesa muisca, senderos y zonas verdes para el disfrute de sus visitantes.

Otro atractivo es el páramo de Guacheneque. Está ubicado en la zona rural del municipio y tiene un altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar, según el portal Conexión Bio.​

El pueblo de Cundinamarca de clima frío y gran altitud, un acogedor destino a dos horas de Bogotá

En este páramo nace el río Bogotá, una de las principales cuencas hidrográficas del centro del país, ubicada en la sabana del mismo nombre.

La parroquia San Juan Bautista, construida en el siglo XIX, es una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Entre los eventos culturales del municipio se destaca el Festival Turístico y Agropecuario, el cual atrae a numerosos visitantes cada año.

Más de Turismo

Turismo por Colombia.

Destacan que el turismo se consolida como segundo generador de divisas en Colombia; supera al café y al carbón

En ese tiempo, salieron 1,18 millones de colombianos, lo que significa un aumento del 12%, respecto al mismo periodo de 2022.

Advierten sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en el turismo internacional

Puerto Colombia

A 20 minutos de Barranquilla: el pueblo que enamora con lindas playas, historia y variedad de atractivos naturales

Aquitania, Boyacá.

Así es uno de los pueblos más fríos y de mayor altitud de Boyacá, un destino con gran riqueza natural e ideal para el ecoturismo

Represa de Prado

El municipio tolimense ubicado en una meseta, rodeado de verdes montañas y con una represa, un destino ideal para la aventura

Betéitiva, Boyacá

El pueblo boyacense cuyo origen se relaciona con popular leyenda de desamor, un destino que esconde joyas patrimoniales únicas

Briceño, Boyacá

El destino boyacense de clima cálido, rodeado de cascadas y perfecto para pasar días de descanso

En 2025, Puerto Rico recibió 6,8 millones de visitantes, un 3% más que el año anterior.

Esta isla del Caribe se ha convertido en una de las preferidas de los colombianos: 80% creció el número de viajeros

Sitios turísticos de Medellín

El sitio de Medellín donde el arte urbano, la música y la gastronomía local atraen la mirada de los turistas

Noticias Destacadas