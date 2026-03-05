Turismo

Así es la ‘tierra sin igual’ en Cundinamarca, un destino de clima agradable e imponentes paisajes

Este lugar se encuentra a solo dos horas de Bogotá.

5 de marzo de 2026, 4:11 p. m.
Este municipio tiene diversidad de atractivos para disfrutar, entre ellos, algunas piscinas. Foto: Alcaldía Municipal de Cáqueza/API.

Cundinamarca se consolida como una buena opción para pensar en unos días de vacaciones. Aquí los viajeros tienen la posibilidad de descubrir una región llena de paisajes naturales, historia y tradiciones.

Este departamento ofrece numerosos destinos cercanos ideales para escapadas y turismo cultural. Algunos de sus municipios conservan arquitectura colonial, plazas tradicionales y una rica gastronomía típica que refleja las costumbres de la región andina.

Es un destino en el que abundan los atractivos naturales y turísticos. Lugares como la Catedral de Sal de Zipaquirá, considerada una de las maravillas arquitectónicas del país, y el Parque Nacional Natural Chingaza, reconocido por su biodiversidad, atraen a visitantes interesados en la naturaleza y la aventura.

El pan de sagú es una de las delicias gastronómicas para disfrutar en Cáqueza. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

Cundinamarca tiene 116 municipios y uno de ellos está situado a solo dos horas de Bogotá. Conocido como ‘tierra sin igual’, este municipio, ubicado en la vía que conduce a Villavicencio, ofrece experiencias únicas a los turistas en las que tiene mucho que ver la calidez de su gente.

Allí los viajeros se encuentran con un agradable clima y una deliciosa gastronomía que incluye platos típicos como el piquete, el pan de sagú y las achiras, entre otras delicias, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal.

¿Qué hacer en Cáqueza?

Este municipio cundinamarqués cuenta con varios sitios que resultan de interés para los viajeros. Por ejemplo, la Basílica Menor Inmaculada Concepción, templo que fue construido inicialmente en el año de 1736, pero luego del terremoto volvió a levantarse, finalizando su construcción en 1936, momento en el que se consagra como parroquia.

Iglesia Inmaculada Concepción en Cáqueza, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

De acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca, además de su variedad gastronómica, a este municipio se le reconoce por su oferta natural y por ofrecerle al visitante un sinnúmero de alternativas turísticas.

La mencionada fuente indica que los paisajes de este municipio sirvieron por muchos años de inspiración al poeta Eduardo Carranza, pues allí, según cuentan sus habitantes, fue escrita gran parte de las obras Hasta el sol de los venados y Leyendas del corazón.

Este municipio es una buena opción para caminar y maravillarse con sus imponentes vistas naturales. Uno de los atractivos para no perderse es el Cerro Monruta, un lugar de peregrinación, donde es posible hacer senderismo y otras actividades al aire libre.

Según información de la Alcaldía, Cáqueza cuenta con 35 prestadores de servicios turísticos que se encargan de ofrecerles a los viajeros experiencias únicas e inolvidables.

