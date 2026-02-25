El municipio de Cundinamarca que tiene un tesoro natural único: un bosque de palmas de cera inexplorado, a tres horas de Bogotá

Cundinamarca es uno de los destinos imperdibles en Colombia. En este departamento, los viajeros encuentran planes de naturaleza, historia y cultura, muy cerca de Bogotá.

Es un territorio que ofrece paisajes andinos, páramos, cascadas y pueblos coloniales ideales para escapadas de fin de semana. Sitios emblemáticos como la Catedral de Sal de Zipaquirá y la Laguna de Guatavita, solo por mencionar dos, permiten vivir experiencias únicas que mezclan tradición, naturaleza y patrimonio.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que es reconocido por su riqueza natural y es ideal para el turismo de aventura

Además, Cundinamarca es una buena opción para el turismo de aventura y descanso, para practicar senderismo o simplemente para disfrutar de la gastronomía típica como la fritanga y las almojábanas.

Reserva de palmas en Chaguaní

Es un departamento con 116 municipios y en uno de ellos se encuentra una de las reservas de palma de cera más importantes y mejor conservadas del país, un santuario natural de senderos intactos, diversidad de aves y un lugar perfecto para conectar con la naturaleza.

La reserva de palmas de cera es uno de los atractivos de Chaguaní. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

Este mágico lugar está en la vereda de Montefrío, en el municipio de Chaguaní. Se sitúa a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar y se ha consolidado como un punto importante de observación y avistamiento de aves. Si bien se trata de una zona inexplorada y de difícil acceso, llama la atención de quienes aman el contacto con la naturaleza y trabajan por un turismo sostenible.

En este rincón de Cundinamarca, estas palmas, conocidas por haber sido declaradas como el árbol nacional de Colombia, alcanzan hasta 20 metros de altura; su edad actual, en promedio, es de 150 años, pero la especie puede vivir más de 200 años.

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

Otros atractivos

Sin embargo, estos árboles emblemáticos no son el único encanto de Chaguaní. A este municipio se le reconoce por su riqueza natural y ecoturística.

De acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca, además de la mencionada reserva de palmas, en este destino hay otros sitios de interés turístico como la Hacienda La Polonia y el Balneario Quebrada La Vieja. Estos lugares les permiten a los visitantes disfrutar de caminatas, paseos en bicicleta y la observación de la flora y fauna local.

Chaguaní es uno de los destinos para visitar en Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

De otro lado, esta población es conocida como ‘la tierra de Cupido’ y allí se celebra cada año el Festival del Soltero. Este encuentro destaca por su variedad de actividades culturales como desfiles de solteros y solteras, copa relámpago de la soltería y encuentro departamental de la cultura. Durante el mismo, los hombres y mujeres son solteros por decreto.

A estos encantos se suma la comida típica, en la que sobresale la gallina criolla, el piquete, los envueltos de mazorca y el fiambre campesino.