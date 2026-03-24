Turismo

Turismo religioso: esta es la agenda completa de actividades programadas en Cartagena para la Semana Santa 2026

La alcaldía destacó la relevancia de esta temporada para el posicionamiento internacional de la ciudad.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 12:22 p. m.
Postal de la Catedral de Cartagena.
Postal de la Catedral de Cartagena. Foto: Ruby Villarreal

El próximo viernes 27 de marzo, último viernes de la Cuaresma, comenzará la agenda de turismo religioso en Cartagena para la Semana Santa 2026.

De acuerdo con la Alcaldía de la ciudad, el evento de apertura será el ‘Camino a la Pascua’, una procesión que recrea la pasión de Cristo a través de cuadros vivos representados por niños de Santa Fe de Antioquia y Cartagena.

Para los días siguientes, la entidad reveló una intensa programación que integra la fe con la cultura, la gastronomía, el patrimonio y el deporte.

La Corporación de Turismo de Cartagena (Corpoturismo) destacó la relevancia de la Semana Santa para el posicionamiento internacional de la ciudad.

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“Cartagena de Indias se consolida como un destino religioso mundial, siendo miembro de la Red Mundial de Turismo Religioso. Esta Semana Santa 2026 ofrece una agenda multisegmentos innovadora que une nuestra herencia patrimonial con experiencias únicas como el Lucernario, la Confesatón y la carrera ‘Corre y Anuncia tu fe’”, destacó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

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Programación de la Semana Santa 2026:

A continuación, se detalla la agenda de eventos religiosos, culturales y deportivos programados para la ciudad:

Viernes, 27 de marzo: • Camino a la Pascua: Procesión de cuadros vivos protagonizada por niños. • Hora: 5:00 p. m. • Ruta: Inicia en la Plaza de la Merced (Teatro Adolfo Mejía) y finaliza en la Plaza de San Pedro Claver.

Sábado, 28 de marzo: • Lucernario: Jornada de oración por Cartagena y concierto de música sacra con el artista internacional invitado Pablo Martínez y la masa coral del IPCC. • Hora: 6:00 p. m. • Lugar: Desde la Iglesia de Santo Toribio hasta la Plaza de la Proclamación. Se solicita asistir de blanco y llevar una vela.

• Festival del Dulce Cartagenero: Inicia en la Plaza de la Aduana y Plaza de los Coches de 1:00 a 9:00 pm (hasta el 5 de abril).

Domingo de Ramos, 29 de marzo: • Bendición de Ramos y Procesión: Entrada triunfante del Señor. Se invita a llevar plantas vivas en lugar de palma de cera.

• Ruta: Desde el Teatro Adolfo Mejía hasta la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

Lunes Santo, 30 de marzo: • Misa Crismal: Renovación de promesas sacerdotales y bendición de óleos. • Hora: 9:00 a. m. en la Catedral Santa Catalina.

Martes Santo, 31 de marzo: • Festival de Coros y Música Sacra: Presentaciones en espacio público en Plaza de San Pedro y Plaza de la Trinidad (5:00 p. m. a 7:00 p. m.).

• Farex Boutique 2026: Feria artesanal en La Serrezuela (hasta el 5 de abril).

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Miércoles Santo, 1 de abril: • ‘Confesatón Abracémonos en la Misericordia’: Jornada masiva de confesiones al aire libre.

• Hora: de 5:00 p. m. a 11:00 p. m. en la Plaza de la Proclamación. Se recibirán alimentos no perecederos para obras sociales.

• Ruta de Esperanza y Patrimonio: Recorrido por templos del Centro Histórico (de 8:00 a. m. a 11:30 a. m.)

Jueves Santo, 2 de abril: • Oficios litúrgicos: Lavatorio de pies e Institución de la Eucaristía en todas las parroquias.

• Peregrinación por las 7 Iglesias: Recorrido para obtener la Indulgencia Plenaria. • Hora: de 7:00 p. m. a 12:00 a. m. por templos del Centro, Getsemaní, San Diego, Bocagrande, El Cabrero, Manga y Pie de la Popa.

Iglesia de San Pedro Claver - Cartagena
Iglesia de San Pedro Claver - Cartagena Foto: Getty Images/iStockphoto

Viernes Santo, 3 de abril: • Santo Viacrucis: Recorrido espiritual de la Pasión. • Hora: 7:00 a. m. desde la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo (Plaza Fernández de Madrid).

• Viacrucis de La Dolorosa: Procesión en honor a la Virgen María. • Hora: 6:00 p. m. desde la Plaza de los Coches/Iglesia San Pedro hasta Santo Domingo. Código de vestimenta: Negro.

Sábado Santo, 4 de abril: • Vigilia Pascual: Celebración de la Resurrección en todas las parroquias (7:00 p. m.). • Jornada Mundial de la Juventud: “Amanecer de la Esperanza” a las 5:00 a. m. en el Cerro de La Popa.

Domingo de Pascua, 5 de abril: • Carrera 5K y 10K ‘Corre y Anuncia tu Fe’: Evento deportivo por los templos patrimoniales en beneficio de la Casa María Revive, que atiende a personas en condición de calle • Hora: 5:00 a. m. desde el Camellón de los Mártires.