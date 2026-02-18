Nación

Semana Santa 2026 en Colombia: calendario oficial y días festivos

La Semana Santa es una de las tempradas más esperadas por millones de cristianos cada año.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

18 de febrero de 2026, 4:18 p. m.
El papa León XIV
El papa León XIV Foto: AFP

En medio de todas las ocupaciones que se pueden tener a lo largo del año, hay especialmente una temporada dedicada a la reflexión.

Miércoles de Ceniza 2026: guía completa de horarios, ayuno y el inicio de la Cuaresma en Colombia

Aunque la Semana Santa, o Semana Mayor como a veces se le llama, es una celebración de origen cristiano, hay personas que pueden utilizarla como un espacio de recogimiento y otras simplemente para descansar.

Este 18 de febrero se celebra uno de los momentos previos a la llegada de la Semana Santa: el Miércoles de Ceniza, en el que se ve a millones de feligreses caminar por la calle con una marca en forma de cruz en la frente.

En la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción se adelantó la imposición de la ceniza a miles de feligreses de la capital del Cauca.
Miércoles de Ceniza. Foto: Francisco Calderón

Este rito litúrgico marca el inicio de la Cuaresma, un período de 40 días en el que se prepara espiritualmente la llegada de la Semana Santa.

La Fiscalía abrió investigación tras la muerte del niño Kevin Acosta en supuesto caso de negligencia médica

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez se quedó por fuera del debate de la reforma pensional en la Corte Constitucional

Juan David Quintero le pone la lupa a la “crisis” de basuras en Bogotá y denuncia “contratitis” en el sector

Marchas este jueves 19 de febrero: confirman los puntos de concentración de la gran manifestación en Colombia

¿Hay ‘therians’ en Colombia? Supuesta convocatoria en Rionegro encendió el debate en redes

Director de la CAR denunció que funcionarios de la entidad fueron amedrentados y asustados con disparos en operativo en Villapinzón, Cundinamarca

Restablecen paso en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena tras culminación de obras en tramo colapsado

El mítico parque en Bogotá que volverá a funcionar, pero de una forma diferente. ¿Cómo van las obras?

¿Volverán las fuertes lluvias a Colombia? Ideam explica que incidencia tendrá el esperado tercer frente frío

Confirman cortes de agua en Medellín, Bello y Antioquia para hoy, el jueves 19 y el viernes 20 de febrero: barrios y horarios

La ceniza con la que se traza la cruz en la frente de millones de católicos es el resultado de la quema de las palmas y ramos que fueron bendecidos durante el Domingo de Ramos del año inmediatamente anterior.

¿Qué días cae Semana Santa en 2026?

La Semana Santa en 2026 se celebrará en el período comprendido entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril.

Aunque durante todo ese lapso se realizan ceremonias litúrgicas, no todos los días son festivos.

¿Qué días de Semana Santa son festivos?

De acuerdo con lo ya difundido en los calendarios oficiales de días festivos, los días feriados serían: domingo 29 de marzo, jueves 2 de abril, viernes 3 de abril y domingo 5 de abril.

La comunidad católica de la ciudad de Popayán se congregó en la noche de este martes 15 de abril para reflexionar sobre el dolor de la Virgen María al acompañar a su hijo Jesús en el camino al Calvario para su crucifixión. La imagen de La Dolorosa es el centro de diversas actividades litúrgicas en esta Semana Santa en la capital del Cauca.
Procesiones en Semana Santa. Foto: Raquel Ramírez

Es preciso señalar que el sábado 4 de abril puede ser laborable, aunque muchas empresas optan por otorgar ese día de descanso a sus empleados. Sin embargo, es importante realizar las respectivas validaciones con su empresa.

¿Qué día cae el Miércoles de Ceniza en 2026? Esta es la fecha que marca el inicio de la Semana Santa en Colombia

Calendario litúrgico Semana Santa 2026

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo
  • Lunes Santo: 30 de marzo
  • Martes Santo: 31 de marzo
  • Miércoles Santo: 1 de abril
  • Jueves Santo: 2 de abril
  • Viernes Santo: 3 de abril
  • Sábado Santo: 4 de abril
  • Domingo de Resurrección: 5 de abril

