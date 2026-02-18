Semana Santa 2026 en Colombia: calendario oficial y días festivos

En medio de todas las ocupaciones que se pueden tener a lo largo del año, hay especialmente una temporada dedicada a la reflexión.

Miércoles de Ceniza 2026: guía completa de horarios, ayuno y el inicio de la Cuaresma en Colombia

Aunque la Semana Santa, o Semana Mayor como a veces se le llama, es una celebración de origen cristiano, hay personas que pueden utilizarla como un espacio de recogimiento y otras simplemente para descansar.

Este 18 de febrero se celebra uno de los momentos previos a la llegada de la Semana Santa: el Miércoles de Ceniza, en el que se ve a millones de feligreses caminar por la calle con una marca en forma de cruz en la frente.

Miércoles de Ceniza. Foto: Francisco Calderón

Este rito litúrgico marca el inicio de la Cuaresma, un período de 40 días en el que se prepara espiritualmente la llegada de la Semana Santa.

La ceniza con la que se traza la cruz en la frente de millones de católicos es el resultado de la quema de las palmas y ramos que fueron bendecidos durante el Domingo de Ramos del año inmediatamente anterior.

¿Qué días cae Semana Santa en 2026?

La Semana Santa en 2026 se celebrará en el período comprendido entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril.

Aunque durante todo ese lapso se realizan ceremonias litúrgicas, no todos los días son festivos.

¿Qué días de Semana Santa son festivos?

De acuerdo con lo ya difundido en los calendarios oficiales de días festivos, los días feriados serían: domingo 29 de marzo, jueves 2 de abril, viernes 3 de abril y domingo 5 de abril.

Procesiones en Semana Santa. Foto: Raquel Ramírez

Es preciso señalar que el sábado 4 de abril puede ser laborable, aunque muchas empresas optan por otorgar ese día de descanso a sus empleados. Sin embargo, es importante realizar las respectivas validaciones con su empresa.

¿Qué día cae el Miércoles de Ceniza en 2026? Esta es la fecha que marca el inicio de la Semana Santa en Colombia

Calendario litúrgico Semana Santa 2026