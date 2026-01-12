Cultura

¿Qué día cae el Miércoles de Ceniza en 2026? Esta es la fecha que marca el inicio de la Semana Santa en Colombia

Esta es una de las fechas más significativas del calendario religioso cristiano.

Redacción Cultura
12 de enero de 2026, 6:19 p. m.
Miércoles de Ceniza
Miércoles de Ceniza

Cada año, el calendario religioso cristiano puede presentar algunas modificaciones en las fechas de sus celebraciones más importantes. Por esta razón, desde los primeros meses del año, miles de feligreses suelen consultar cuándo se llevarán a cabo con exactitud las conmemoraciones más significativas, como el Miércoles de Ceniza.

El día en el que se realiza este acto religioso es de gran relevancia debido a que marca oficialmente el inicio del periodo de Cuaresma, un tiempo de reflexión, penitencia y preparación espiritual que antecede a la Semana Santa.

En 2026, la celebración del Miércoles de Ceniza se llevará a cabo el 18 de febrero, fecha que marca el comienzo de las prácticas litúrgicas previas a la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Aunque esta conmemoración no cuenta con un día fijo dentro del calendario civil, la jornada es reconocida como el comienzo del tiempo de preparación para la Semana Santa, la celebración más importante del cristianismo.

Una tradición religiosa con profundo arraigo social

La tradición del Miércoles de Ceniza implica la imposición de cenizas en la frente de los fieles durante las misas, acompañada por frases como “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”, recordando la fragilidad humana y la necesidad de conversión interior.

Miércoles de ceniza
Miércoles de ceniza Foto: Getty Images

Este ritual, de profunda simbolización religiosa, se realiza como producto de la quema de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior, lo que se interpreta como un cierre de ciclo dentro de la fe católica.

Es por eso que, durante este día, las iglesias de Colombia reciben a millones de fieles para la celebración del Miércoles de Ceniza. En este contexto, la Semana Santa 2026 en Colombia estaría comprendida entre el 29 de marzo y el 5 de abril, período en el que se conmemoran los días centrales de la fe cristiana, incluyendo el Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo.

Inicio de clases, recesos y fin de año: el calendario escolar 2026 explicado

A lo largo de estos días, diferentes regiones, municipios, ciudades y localidades en el país realizan procesiones y actos de devoción pública que se han convertido en parte de esta tradición, que invita a la introspección personal y comunitaria a través de la oración, el ayuno y la caridad.

A diferencia de otros ritos eclesiales, la imposición de la ceniza no constituye un sacramento, lo que la convierte en una práctica abierta e inclusiva, motivo por el que tanto niños como adultos de todas las edades y personas de distintos orígenes pueden recibirla.

Noticias Destacadas